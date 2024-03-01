https://ria.ru/20240301/polsha-1930464550.html

В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия

В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия - РИА Новости, 01.03.2024

В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия

Польские граждане в прошлом году активно подавали заявки на получение разрешений на ношение огнестрельного оружия, что увеличило число таких лиц до рекордных... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:10

2024-03-01T13:10

2024-03-01T13:10

в мире

польша

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польские граждане в прошлом году активно подавали заявки на получение разрешений на ношение огнестрельного оружия, что увеличило число таких лиц до рекордных отметок, сообщает газета Rzeczpospolita. По данным издания, в конце декабря 2023 года у поляков было на руках 843,8 тысячи единиц оружия. Это на 83,6 тысячи больше, чем годом ранее и на 185,4 тысячи больше показателей 2021 года. "Число оружия удвоилось с 2016 года, а прошлый год был рекордным, если говорить о числе новых разрешений. Их было выдано 40,9 тысячи", - пишет газета. В прежние годы таких разрешений выдавалось в среднем по 10 тысяч в год. Среди причин такого роста интереса к собственному оружию издание называет предоставление сотрудникам силовых структур разрешения получать оружие для личного пользования в облегченном режиме, а также страх перед войной.

https://ria.ru/20240301/ukraintsy-1930421443.html

польша

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в мире, польша