Рейтинг@Mail.ru
В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/polsha-1930464550.html
В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия
В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия - РИА Новости, 01.03.2024
В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия
Польские граждане в прошлом году активно подавали заявки на получение разрешений на ношение огнестрельного оружия, что увеличило число таких лиц до рекордных... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:10
2024-03-01T13:10
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польские граждане в прошлом году активно подавали заявки на получение разрешений на ношение огнестрельного оружия, что увеличило число таких лиц до рекордных отметок, сообщает газета Rzeczpospolita. По данным издания, в конце декабря 2023 года у поляков было на руках 843,8 тысячи единиц оружия. Это на 83,6 тысячи больше, чем годом ранее и на 185,4 тысячи больше показателей 2021 года. "Число оружия удвоилось с 2016 года, а прошлый год был рекордным, если говорить о числе новых разрешений. Их было выдано 40,9 тысячи", - пишет газета. В прежние годы таких разрешений выдавалось в среднем по 10 тысяч в год. Среди причин такого роста интереса к собственному оружию издание называет предоставление сотрудникам силовых структур разрешения получать оружие для личного пользования в облегченном режиме, а также страх перед войной.
https://ria.ru/20240301/ukraintsy-1930421443.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5076bdb824a1f90a2a5da78180b8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше рекордно выросло число граждан с разрешением на ношение оружия

Число поляков с разрешением на ношение оружия выросло до рекордных отметок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польские граждане в прошлом году активно подавали заявки на получение разрешений на ношение огнестрельного оружия, что увеличило число таких лиц до рекордных отметок, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным издания, в конце декабря 2023 года у поляков было на руках 843,8 тысячи единиц оружия. Это на 83,6 тысячи больше, чем годом ранее и на 185,4 тысячи больше показателей 2021 года.
«
"Число оружия удвоилось с 2016 года, а прошлый год был рекордным, если говорить о числе новых разрешений. Их было выдано 40,9 тысячи", - пишет газета. В прежние годы таких разрешений выдавалось в среднем по 10 тысяч в год.
Среди причин такого роста интереса к собственному оружию издание называет предоставление сотрудникам силовых структур разрешения получать оружие для личного пользования в облегченном режиме, а также страх перед войной.
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой
Вчера, 11:17
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала