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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка - РИА Новости, 01.03.2024
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка
Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:54
2024-03-01T02:54
2024-03-01T02:54
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сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Первого марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка "Курбатова". По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк "Чибуйный" находящийся на расстоянии 35 километров, но на данном маяке так и не появился", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального главка, на Шумшу выдвинулись два сотрудника поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.
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россия, сахалинская область, происшествия
Россия, Сахалинская область, Происшествия
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка
Спасатели ведут поиски пропавшего смотрителя маяка на курильском острове Шумшу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости.
Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает
главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Первого марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка "Курбатова". По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк "Чибуйный" находящийся на расстоянии 35 километров, но на данном маяке так и не появился", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации пресс-службы регионального главка, на Шумшу выдвинулись два сотрудника поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.