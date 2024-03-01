https://ria.ru/20240301/poiski-1930380527.html

На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка

На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка - РИА Новости, 01.03.2024

На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка

Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:54

2024-03-01T02:54

2024-03-01T02:54

россия

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Первого марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка "Курбатова". По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк "Чибуйный" находящийся на расстоянии 35 километров, но на данном маяке так и не появился", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального главка, на Шумшу выдвинулись два сотрудника поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.

https://ria.ru/20240216/turtsiya-1927716365.html

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россия, сахалинская область, происшествия