Рейтинг@Mail.ru
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/poiski-1930380527.html
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка - РИА Новости, 01.03.2024
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка
Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:54
2024-03-01T02:54
россия
сахалинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762148510_0:7:1152:655_1920x0_80_0_0_a2ca9e50d458319fae01257f3da8b611.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Первого марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка "Курбатова". По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк "Чибуйный" находящийся на расстоянии 35 километров, но на данном маяке так и не появился", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального главка, на Шумшу выдвинулись два сотрудника поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.
https://ria.ru/20240216/turtsiya-1927716365.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762148510_136:0:1017:661_1920x0_80_0_0_4d0c071a468fa32924deb195bc501eee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалинская область, происшествия
Россия, Сахалинская область, Происшествия
На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка

Спасатели ведут поиски пропавшего смотрителя маяка на курильском острове Шумшу

CC BY 2.5 / Victor Morozov / Остров Шумшу
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY 2.5 / Victor Morozov /
Остров Шумшу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Первого марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка "Курбатова". По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк "Чибуйный" находящийся на расстоянии 35 километров, но на данном маяке так и не появился", - говорится в сообщении ведомства.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Турции ищут экипаж затонувшего в Мраморном море сухогруза
16 февраля, 09:02
По информации пресс-службы регионального главка, на Шумшу выдвинулись два сотрудника поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.
 
РоссияСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала