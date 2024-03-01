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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.03.2024
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08:04 01.03.2024 (обновлено: 10:11 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930392903.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь, гололедица, туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:04
2024-03-01T10:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
23 февраля
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь, гололедица, туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что погоду в столице в пятницу продолжит формировать малоактивный атмосферный фронт, скользящий по периферии обширного барического максимума. "В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах гололедица, в утренние и вечерние часы не исключено образование очагов туманов. Максимальная температура воздуха сегодня в Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье - от 0 до плюс 5", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер в Москве будет слабый, юго-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Давление будет расти, барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240227/burya-1929831853.html
https://ria.ru/20240225/pogoda-1929391550.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, 23 февраля
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, 23 февраля
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается мокрый снег, дождь, гололедица, туман и до плюс 4

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь, гололедица, туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что погоду в столице в пятницу продолжит формировать малоактивный атмосферный фронт, скользящий по периферии обширного барического максимума.
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"В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах гололедица, в утренние и вечерние часы не исключено образование очагов туманов. Максимальная температура воздуха сегодня в Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье - от 0 до плюс 5", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер в Москве будет слабый, юго-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Давление будет расти, барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус23 февраля
 
 
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