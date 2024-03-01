https://ria.ru/20240301/pogoda-1930392903.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь, гололедица, туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:04

2024-03-01T08:04

2024-03-01T10:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

23 февраля

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь, гололедица, туман и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что погоду в столице в пятницу продолжит формировать малоактивный атмосферный фронт, скользящий по периферии обширного барического максимума. "В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах гололедица, в утренние и вечерние часы не исключено образование очагов туманов. Максимальная температура воздуха сегодня в Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье - от 0 до плюс 5", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер в Москве будет слабый, юго-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Давление будет расти, барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240227/burya-1929831853.html

https://ria.ru/20240225/pogoda-1929391550.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, 23 февраля