https://ria.ru/20240301/pogoda-1930382138.html

Жителям Приморья рассказали о погоде в марте

Жителям Приморья рассказали о погоде в марте - РИА Новости, 01.03.2024

Жителям Приморья рассказали о погоде в марте

Март этого года в Приморье будет теплее обычного, а осадков местами может выпасть больше среднего уровня, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:25

2024-03-01T03:25

2024-03-01T03:25

общество

примгидромет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814803407_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_d61e64b249402eb63022b07985e7edf3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Март этого года в Приморье будет теплее обычного, а осадков местами может выпасть больше среднего уровня, сообщает Примгидромет. "Март 2024 года ожидается теплее обычного: средняя месячная температура воздуха ожидается минус 1 - 6 градусов, на южном побережье около 0 градусов, что выше средних многолетних значений на 1 - 2 градуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество осадков будет на среднем многолетнем уровне, местами на юге и западе Приморья - больше него. По данным синоптиков, за 20 последние лет март в регионе в девяти случаях оказывался тёплым, а холодным - лишь в двух.

https://ria.ru/20240229/vesna-1930149102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, примгидромет