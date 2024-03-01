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Жителям Приморья рассказали о погоде в марте - РИА Новости, 01.03.2024
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03:25 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930382138.html
Жителям Приморья рассказали о погоде в марте
Жителям Приморья рассказали о погоде в марте - РИА Новости, 01.03.2024
Жителям Приморья рассказали о погоде в марте
Март этого года в Приморье будет теплее обычного, а осадков местами может выпасть больше среднего уровня, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:25
2024-03-01T03:25
общество
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Март этого года в Приморье будет теплее обычного, а осадков местами может выпасть больше среднего уровня, сообщает Примгидромет. "Март 2024 года ожидается теплее обычного: средняя месячная температура воздуха ожидается минус 1 - 6 градусов, на южном побережье около 0 градусов, что выше средних многолетних значений на 1 - 2 градуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество осадков будет на среднем многолетнем уровне, местами на юге и западе Приморья - больше него. По данным синоптиков, за 20 последние лет март в регионе в девяти случаях оказывался тёплым, а холодным - лишь в двух.
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общество, примгидромет
Общество, Примгидромет
Жителям Приморья рассказали о погоде в марте

Примгидромет спрогнозировал теплый март в регионе в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Март этого года в Приморье будет теплее обычного, а осадков местами может выпасть больше среднего уровня, сообщает Примгидромет.
«
"Март 2024 года ожидается теплее обычного: средняя месячная температура воздуха ожидается минус 1 - 6 градусов, на южном побережье около 0 градусов, что выше средних многолетних значений на 1 - 2 градуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество осадков будет на среднем многолетнем уровне, местами на юге и западе Приморья - больше него.
По данным синоптиков, за 20 последние лет март в регионе в девяти случаях оказывался тёплым, а холодным - лишь в двух.
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