https://ria.ru/20240301/plany-1930495572.html

Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе

Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе - РИА Новости, 01.03.2024

Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе

Запад, обвиняя Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе, выбрал неправильную тему для фейков, так как именно западные государства... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:57

2024-03-01T14:57

2024-03-01T14:57

россия

москва

вена

владимир путин

михаил ульянов (дипломат)

послание президента федеральному собранию — 2024

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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Запад, обвиняя Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе, выбрал неправильную тему для фейков, так как именно западные государства блокируют инициативу Москвы по выработке запрета на размещение оружия в космическом пространстве, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. -"Запад обвиняет Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе. Они выбрали неправильную тему для фейков. Дело в том, что именно западные государства блокируют российскую инициативу по выработке юридически обязывающего запрета на размещение оружия в космическом пространстве", - написал Ульянов в своем официальном канале Telegram.Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Ранее в послании Федеральному собранию глава государства отметил, что эти вбросы - это "уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам".

https://ria.ru/20240229/priznaki-1930362166.html

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россия, москва, вена, владимир путин, михаил ульянов (дипломат), послание президента федеральному собранию — 2024