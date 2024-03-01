Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе
Ульянов: планы РФ разместить ядерное оружие в космосе — плохая тема для фейков
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Запад, обвиняя Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе, выбрал неправильную тему для фейков, так как именно западные государства блокируют инициативу Москвы по выработке запрета на размещение оружия в космическом пространстве, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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-"Запад обвиняет Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе. Они выбрали неправильную тему для фейков. Дело в том, что именно западные государства блокируют российскую инициативу по выработке юридически обязывающего запрета на размещение оружия в космическом пространстве", - написал Ульянов в своем официальном канале Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Ранее в послании Федеральному собранию глава государства отметил, что эти вбросы - это "уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам".