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Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе - РИА Новости, 01.03.2024
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14:57 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/plany-1930495572.html
Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе
Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе - РИА Новости, 01.03.2024
Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе
Запад, обвиняя Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе, выбрал неправильную тему для фейков, так как именно западные государства... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:57
2024-03-01T14:57
россия
москва
вена
владимир путин
михаил ульянов (дипломат)
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Запад, обвиняя Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе, выбрал неправильную тему для фейков, так как именно западные государства блокируют инициативу Москвы по выработке запрета на размещение оружия в космическом пространстве, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. -&quot;Запад обвиняет Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе. Они выбрали неправильную тему для фейков. Дело в том, что именно западные государства блокируют российскую инициативу по выработке юридически обязывающего запрета на размещение оружия в космическом пространстве&quot;, - написал Ульянов в своем официальном канале Telegram.Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Ранее в послании Федеральному собранию глава государства отметил, что эти вбросы - это "уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам".
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россия, москва, вена, владимир путин, михаил ульянов (дипломат), послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Москва, Вена, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат), Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Ульянов ответил на заявления о "планах" России разместить оружие в космосе

Ульянов: планы РФ разместить ядерное оружие в космосе — плохая тема для фейков

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Запад, обвиняя Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе, выбрал неправильную тему для фейков, так как именно западные государства блокируют инициативу Москвы по выработке запрета на размещение оружия в космическом пространстве, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«

-"Запад обвиняет Россию в предполагаемом намерении разместить ядерное оружие в космосе. Они выбрали неправильную тему для фейков. Дело в том, что именно западные государства блокируют российскую инициативу по выработке юридически обязывающего запрета на размещение оружия в космическом пространстве", - написал Ульянов в своем официальном канале Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Ранее в послании Федеральному собранию глава государства отметил, что эти вбросы - это "уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам".
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