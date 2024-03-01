https://ria.ru/20240301/peskov-1930462301.html

Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны

Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны - РИА Новости, 01.03.2024

Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:59

2024-03-01T12:59

2024-03-01T13:34

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным прогнозом развития страны."Разумеется, послание оценивается весьма-весьма высоко. Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации", - сказал Песков журналистам."В данном случае, поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, и он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - добавил он.Кроме того, Песков не считает, что это послание стало самым содержательным и самым мощным. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий", - заключил пресс-секретарь главы государства.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, политика