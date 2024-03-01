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Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны - РИА Новости, 01.03.2024
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12:59 01.03.2024 (обновлено: 13:34 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/peskov-1930462301.html
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны - РИА Новости, 01.03.2024
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:59
2024-03-01T13:34
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным прогнозом развития страны."Разумеется, послание оценивается весьма-весьма высоко. Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации", - сказал Песков журналистам."В данном случае, поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, и он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - добавил он.Кроме того, Песков не считает, что это послание стало самым содержательным и самым мощным. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий", - заключил пресс-секретарь главы государства.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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дмитрий песков, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, россия, политика
Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Россия, Политика
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны

Песков назвал послание Путина планами развития страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным прогнозом развития страны.
«
"Разумеется, послание оценивается весьма-весьма высоко. Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
29 февраля, 14:34
"В данном случае, поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, и он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - добавил он.
Кроме того, Песков не считает, что это послание стало самым содержательным и самым мощным. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Дмитрий ПесковПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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