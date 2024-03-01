https://ria.ru/20240301/peskov-1930462301.html
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны - РИА Новости, 01.03.2024
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:59
2024-03-01T12:59
2024-03-01T13:34
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258961_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_740243de6b9459e906d5fc09b0dadc16.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным прогнозом развития страны."Разумеется, послание оценивается весьма-весьма высоко. Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации", - сказал Песков журналистам."В данном случае, поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, и он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - добавил он.Кроме того, Песков не считает, что это послание стало самым содержательным и самым мощным. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий", - заключил пресс-секретарь главы государства.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258961_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a632e40a6bbedf42c63b629db85a1f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, политика
Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия, Политика
Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития страны
Песков назвал послание Путина планами развития страны
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля самым квалифицированным прогнозом развития страны.
«
"Разумеется, послание оценивается весьма-весьма высоко. Разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное и, конечно, главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, который можно представить от действующего политика Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Новая элита. Путин определил будущее России
"В данном случае, поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, и он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - добавил он.
Кроме того, Песков не считает, что это послание стало самым содержательным и самым мощным. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий", - заключил пресс-секретарь главы государства.