https://ria.ru/20240301/permyak-1930489857.html
Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию
Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию - РИА Новости, 01.03.2024
Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию
Мужчина, которого арестовали после обнаружения тела шестилетней девочки в колодце пермского поселка Верхнечусовские Городки, взыскал 327 тысяч рублей за... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:38
2024-03-01T14:38
2024-03-01T16:18
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ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Мужчина, которого арестовали после обнаружения тела шестилетней девочки в колодце пермского поселка Верхнечусовские Городки, взыскал 327 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, следует из документа на сайте Чусовского городского суда. В августе 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края пропала шестилетняя девочка. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка — Хагги Вагги синего цвета. После нескольких дней поисков ребенка нашли мертвым в колодце. Следователи 13 августа 2022 года возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"). Был задержан местный житель, он около четырех месяцев находился под стражей и имел статус обвиняемого. Позднее была доказана непричастность мужчины к преступлению, дело против него закрыли 12 декабря 2022 года. Позднее была доказана непричастность мужчины к преступлению, дело против него закрыли летом 2023 года с правом на реабилитацию.Из документов в электронной картотеке Чусовского городского суда следует, что Виктор Мошкин подал в суд заявление "о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности". Он попросил компенсировать траты на адвоката (более 2,8 миллиона рублей) и недополученные из-за ареста доходы (465 тысяч рублей). Суд удовлетворил его требования частично. "Взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Мошкина Виктора Вениаминовича 327 тысяч 549 рублей 75 копеек в счет возмещения имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием (о возмещении вреда реабилитированному, в соответствии с частью 5 статьи 135 и частью 1 статьи 138 УПК РФ)", - указано в электронной картотеке суда. Суд посчитал часть информации о расходах на адвоката недостоверной, сомнения вызвала и указанная в заявлении стоимость этих услуг (ставка вознаграждения за юридическую помощь оказалась завышена). Кроме того, судебный орган не получил подтверждения сумм доходов жителя. На заседании Мошкин пояснял, что его супруга доставала деньги и оплачивала услуги адвоката, когда он сидел в СИЗО: средства давали друзья, родные и незнакомые неравнодушные люди. Также был продан автомобиль ВАЗ-2101 1985 года выпуска. До задержания мужчина трудился на пилораме, из-за уголовного преследования его не взяли обратно. Обычно он зарабатывал на "шабашках" (сварка забора и ворот, отделка дома и подобное), но там ему платили неофициально наличными, нигде в документах это не фиксировалось. Решение Чусовского городского суда поддержал краевой суд. Согласно постановлению следователя, уголовное дело о убийстве прекращено за отсутствием события преступления. Местные СМИ писали, что, как установила судмедэкспертиза, девочка утонула. Верхнечусовские Городки — поселок на берегу реки Чусовой, в населенном пункте проживает около двух тысяч человек.
https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html
https://ria.ru/20240228/ubiystvo-1930053034.html
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происшествия, россия, пермский край, чусовой
Происшествия, Россия, Пермский край, Чусовой
Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию
Ошибочно обвиненный в убийстве девочки пермяк взыскал с РФ 327 тысяч рублей
ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Мужчина, которого арестовали после обнаружения тела шестилетней девочки в колодце пермского поселка Верхнечусовские Городки, взыскал 327 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, следует из документа на сайте Чусовского городского суда.
В августе 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края
пропала шестилетняя девочка. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка — Хагги Вагги синего цвета. После нескольких дней поисков ребенка нашли мертвым в колодце. Следователи 13 августа 2022 года возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России
("Убийство"). Был задержан местный житель, он около четырех месяцев находился под стражей и имел статус обвиняемого. Позднее была доказана непричастность мужчины к преступлению, дело против него закрыли 12 декабря 2022 года.
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Позднее была доказана непричастность мужчины к преступлению, дело против него закрыли летом 2023 года с правом на реабилитацию.
Из документов в электронной картотеке Чусовского городского суда следует, что Виктор Мошкин подал в суд заявление "о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности". Он попросил компенсировать траты на адвоката (более 2,8 миллиона рублей) и недополученные из-за ареста доходы (465 тысяч рублей). Суд удовлетворил его требования частично.
«
"Взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Мошкина Виктора Вениаминовича 327 тысяч 549 рублей 75 копеек в счет возмещения имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием (о возмещении вреда реабилитированному, в соответствии с частью 5 статьи 135 и частью 1 статьи 138 УПК РФ)", - указано в электронной картотеке суда.
Суд посчитал часть информации о расходах на адвоката недостоверной, сомнения вызвала и указанная в заявлении стоимость этих услуг (ставка вознаграждения за юридическую помощь оказалась завышена). Кроме того, судебный орган не получил подтверждения сумм доходов жителя. На заседании Мошкин пояснял, что его супруга доставала деньги и оплачивала услуги адвоката, когда он сидел в СИЗО: средства давали друзья, родные и незнакомые неравнодушные люди. Также был продан автомобиль ВАЗ-2101 1985 года выпуска. До задержания мужчина трудился на пилораме, из-за уголовного преследования его не взяли обратно. Обычно он зарабатывал на "шабашках" (сварка забора и ворот, отделка дома и подобное), но там ему платили неофициально наличными, нигде в документах это не фиксировалось.
Решение Чусовского городского суда поддержал краевой суд.
Согласно постановлению следователя, уголовное дело о убийстве прекращено за отсутствием события преступления. Местные СМИ писали, что, как установила судмедэкспертиза, девочка утонула.
Верхнечусовские Городки — поселок на берегу реки Чусовой
, в населенном пункте проживает около двух тысяч человек.
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