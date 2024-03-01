https://ria.ru/20240301/permyak-1930489857.html

Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию

Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию - РИА Новости, 01.03.2024

Ошибочно обвиненный в убийстве пермяк взыскал с государства компенсацию

Мужчина, которого арестовали после обнаружения тела шестилетней девочки в колодце пермского поселка Верхнечусовские Городки, взыскал 327 тысяч рублей за... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:38

2024-03-01T14:38

2024-03-01T16:18

происшествия

россия

пермский край

чусовой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ПЕРМЬ, 1 мар - РИА Новости. Мужчина, которого арестовали после обнаружения тела шестилетней девочки в колодце пермского поселка Верхнечусовские Городки, взыскал 327 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, следует из документа на сайте Чусовского городского суда. В августе 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края пропала шестилетняя девочка. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка — Хагги Вагги синего цвета. После нескольких дней поисков ребенка нашли мертвым в колодце. Следователи 13 августа 2022 года возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство"). Был задержан местный житель, он около четырех месяцев находился под стражей и имел статус обвиняемого. Позднее была доказана непричастность мужчины к преступлению, дело против него закрыли 12 декабря 2022 года. Позднее была доказана непричастность мужчины к преступлению, дело против него закрыли летом 2023 года с правом на реабилитацию.Из документов в электронной картотеке Чусовского городского суда следует, что Виктор Мошкин подал в суд заявление "о возмещении имущественного вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности". Он попросил компенсировать траты на адвоката (более 2,8 миллиона рублей) и недополученные из-за ареста доходы (465 тысяч рублей). Суд удовлетворил его требования частично. "Взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу Мошкина Виктора Вениаминовича 327 тысяч 549 рублей 75 копеек в счет возмещения имущественного вреда, связанного с уголовным преследованием (о возмещении вреда реабилитированному, в соответствии с частью 5 статьи 135 и частью 1 статьи 138 УПК РФ)", - указано в электронной картотеке суда. Суд посчитал часть информации о расходах на адвоката недостоверной, сомнения вызвала и указанная в заявлении стоимость этих услуг (ставка вознаграждения за юридическую помощь оказалась завышена). Кроме того, судебный орган не получил подтверждения сумм доходов жителя. На заседании Мошкин пояснял, что его супруга доставала деньги и оплачивала услуги адвоката, когда он сидел в СИЗО: средства давали друзья, родные и незнакомые неравнодушные люди. Также был продан автомобиль ВАЗ-2101 1985 года выпуска. До задержания мужчина трудился на пилораме, из-за уголовного преследования его не взяли обратно. Обычно он зарабатывал на "шабашках" (сварка забора и ворот, отделка дома и подобное), но там ему платили неофициально наличными, нигде в документах это не фиксировалось. Решение Чусовского городского суда поддержал краевой суд. Согласно постановлению следователя, уголовное дело о убийстве прекращено за отсутствием события преступления. Местные СМИ писали, что, как установила судмедэкспертиза, девочка утонула. Верхнечусовские Городки — поселок на берегу реки Чусовой, в населенном пункте проживает около двух тысяч человек.

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

https://ria.ru/20240228/ubiystvo-1930053034.html

россия

пермский край

чусовой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пермский край, чусовой