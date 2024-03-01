https://ria.ru/20240301/pentagon-1930461264.html
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.03.2024
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле
Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:58
2024-03-01T12:58
2024-03-01T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. В свою очередь Песков назвал безответственными заявления шефа Пентагона о возможном конфликте НАТО с РФ и отметил, что подобные высказывания Остина ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией."Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность, и оправданность специальной военной операции ", - сказал Песков.Он добавил, что подобные высказывания ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией."Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда, а главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента назвал слова Ллойда Остина крайне безответственными."Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Остина.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, НАТО
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле
Песков назвал заявления Пентагона о конфликте России и НАТО безответственными
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины
в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО
и России. В свою очередь Песков назвал безответственными заявления шефа Пентагона о возможном конфликте НАТО с РФ и отметил, что подобные высказывания Остина ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией.
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"Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность, и оправданность специальной военной операции ", - сказал Песков.
Он добавил, что подобные высказывания ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией.
"Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда, а главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией", - сказал Песков.
"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины
Пресс-секретарь президента назвал слова Ллойда Остина крайне безответственными.
"Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Остина.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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