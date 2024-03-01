https://ria.ru/20240301/pentagon-1930461264.html

Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле

Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.03.2024

Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:58

2024-03-01T12:58

2024-03-01T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. В свою очередь Песков назвал безответственными заявления шефа Пентагона о возможном конфликте НАТО с РФ и отметил, что подобные высказывания Остина ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией."Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность, и оправданность специальной военной операции ", - сказал Песков.Он добавил, что подобные высказывания ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией."Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда, а главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента назвал слова Ллойда Остина крайне безответственными."Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Остина.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

https://ria.ru/20240301/gosdep-1930373513.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство обороны сша, нато