Рейтинг@Mail.ru
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 01.03.2024 (обновлено: 13:55 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930461264.html
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.03.2024
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле
Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:58
2024-03-01T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930438406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bb2cd51a5abaf1d9ae6bf39b67b8d4d.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. В свою очередь Песков назвал безответственными заявления шефа Пентагона о возможном конфликте НАТО с РФ и отметил, что подобные высказывания Остина ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией."Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность, и оправданность специальной военной операции ", - сказал Песков.Он добавил, что подобные высказывания ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией."Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда, а главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента назвал слова Ллойда Остина крайне безответственными."Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Остина.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
https://ria.ru/20240301/gosdep-1930373513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930438406_0:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9b9ba4307a533d0c470759fd9fab916e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, НАТО
Заявления главы Пентагона подтверждают оправданность СВО, заявили в Кремле

Песков назвал заявления Пентагона о конфликте России и НАТО безответственными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ,
Военнослужащий ВС РФ, - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ,. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают правильность и оправданность проведения Россией специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. В свою очередь Песков назвал безответственными заявления шефа Пентагона о возможном конфликте НАТО с РФ и отметил, что подобные высказывания Остина ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
Вчера, 08:00
"Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность, и оправданность специальной военной операции ", - сказал Песков.
Он добавил, что подобные высказывания ведут к нагнетанию напряженности и демонстрируют мировоззрение НАТО, которая считает Украину своей территорией.
"Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда, а главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией", - сказал Песков.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины
Вчера, 11:45
Пресс-секретарь президента назвал слова Ллойда Остина крайне безответственными.
"Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Остина.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников
Вчера, 00:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала