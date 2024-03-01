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В московском парке Горького загорелся павильон - РИА Новости, 01.03.2024
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04:24 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/park_gorkogo-1930384221.html
В московском парке Горького загорелся павильон
В московском парке Горького загорелся павильон - РИА Новости, 01.03.2024
В московском парке Горького загорелся павильон
Деревянный павильон горит в парке Горького в Москве, пожар локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T04:24
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горький
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деревянный павильон горит в парке Горького в Москве, пожар локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."В 03.10 01.03.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что горит один из деревянных павильонов, пожар удалось локализовать.
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горький, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Горький, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В московском парке Горького загорелся павильон

В парке Горького в Москве загорелся деревянный павильон

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деревянный павильон горит в парке Горького в Москве, пожар локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В 03.10 01.03.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС возле Зачатьевского женского монастыря, где произошел пожар. Кадр видео
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Отмечается, что горит один из деревянных павильонов, пожар удалось локализовать.
 
ГорькийМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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