https://ria.ru/20240301/park_gorkogo-1930384221.html

В московском парке Горького загорелся павильон

В московском парке Горького загорелся павильон - РИА Новости, 01.03.2024

В московском парке Горького загорелся павильон

Деревянный павильон горит в парке Горького в Москве, пожар локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:24

2024-03-01T04:24

2024-03-01T04:24

горький

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Деревянный павильон горит в парке Горького в Москве, пожар локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."В 03.10 01.03.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что горит один из деревянных павильонов, пожар удалось локализовать.

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930336129.html

горький

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горький, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия