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Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки - РИА Новости, 01.03.2024
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10:17 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/parizh-1930406842.html
Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки
Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки - РИА Новости, 01.03.2024
Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки
Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) проводит акцию вблизи Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:17
2024-03-01T10:17
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) проводит акцию вблизи Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства. Об этом профсоюз сообщил в соцсети X."Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - говорится в сообщении профсоюза. По информации радиостанции franceinfo, около 150 фермеров находятся на площади Шарля де Голля, где расположения арка. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги, по словам журналиста радиостанции, к ней нет никакого доступа. Он также сообщил, что фермеры окружены правоохранителями. В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что акция проводится с 4 часов утра, помимо стогов сена, несколько тракторов перекрыли круговой перекресток. Позднее в ситуацию вмешались силы правопорядка, на место прибыли жандармы. Движение вокруг Триумфальной арки вновь возобновилось, однако фермеры всё еще остаются на месте, передаёт BFMTV. Кроме того, по данным телеканала, один из лидеров фермерского профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра был задержан правоохранителями за организацию "запрещенного собрания и нарушение движения". Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240224/fermery-1929252257.html
https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки

Фермеры перегородили тюками сена пути к парижской Триумфальной арке

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONАкция протеста французских фермеров вблизи Триумфальной арки в Париже
Акция протеста французских фермеров вблизи Триумфальной арки в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Акция протеста французских фермеров вблизи Триумфальной арки в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) проводит акцию вблизи Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства. Об этом профсоюз сообщил в соцсети X.
"Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - говорится в сообщении профсоюза.
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По информации радиостанции franceinfo, около 150 фермеров находятся на площади Шарля де Голля, где расположения арка. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги, по словам журналиста радиостанции, к ней нет никакого доступа. Он также сообщил, что фермеры окружены правоохранителями.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что акция проводится с 4 часов утра, помимо стогов сена, несколько тракторов перекрыли круговой перекресток. Позднее в ситуацию вмешались силы правопорядка, на место прибыли жандармы. Движение вокруг Триумфальной арки вновь возобновилось, однако фермеры всё еще остаются на месте, передаёт BFMTV.
Кроме того, по данным телеканала, один из лидеров фермерского профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра был задержан правоохранителями за организацию "запрещенного собрания и нарушение движения".
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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