"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия.
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"Путин прав, они там совсем обнаглели. Во что превратили мир со своими фальшивыми демократиями и мнимыми правами человека", — отметил один из читателей.
"Давай, Путин, поставь этот ЕС на место", — поддержал другой.
"Путин, вычеркни эту Европу из мировой истории", — предложил третий.
"Путин защищает свою страну от десятков государств", — заключили участники беседы.
Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
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