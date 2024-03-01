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"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада - РИА Новости, 01.03.2024
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15:59 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/otvet-1930522396.html
"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада
"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада - РИА Новости, 01.03.2024
"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада
Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:59
2024-03-01T15:59
россия
европа
турция
владимир путин
евросоюз
нато
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия."Путин прав, они там совсем обнаглели. Во что превратили мир со своими фальшивыми демократиями и мнимыми правами человека", — отметил один из читателей."Давай, Путин, поставь этот ЕС на место", — поддержал другой."Путин, вычеркни эту Европу из мировой истории", — предложил третий."Путин защищает свою страну от десятков государств", — заключили участники беседы.Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, европа, турция, владимир путин, евросоюз, нато, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Европа, Турция, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 

"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия.
«
"Путин прав, они там совсем обнаглели. Во что превратили мир со своими фальшивыми демократиями и мнимыми правами человека", — отметил один из читателей.
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"Давай, Путин, поставь этот ЕС на место", — поддержал другой.
"Путин, вычеркни эту Европу из мировой истории", — предложил третий.
"Путин защищает свою страну от десятков государств", — заключили участники беседы.
Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияЕвропаТурцияВладимир ПутинЕвросоюзНАТОПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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