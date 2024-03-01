https://ria.ru/20240301/otvet-1930522396.html

"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада

"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада - РИА Новости, 01.03.2024

"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада

Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:59

2024-03-01T15:59

2024-03-01T15:59

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европа

турция

владимир путин

евросоюз

нато

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия."Путин прав, они там совсем обнаглели. Во что превратили мир со своими фальшивыми демократиями и мнимыми правами человека", — отметил один из читателей."Давай, Путин, поставь этот ЕС на место", — поддержал другой."Путин, вычеркни эту Европу из мировой истории", — предложил третий."Путин защищает свою страну от десятков государств", — заключили участники беседы.Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия

европа

турция

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россия, европа, турция, владимир путин, евросоюз, нато, послание президента федеральному собранию — 2024