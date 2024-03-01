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Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024
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12:29 01.03.2024 (обновлено: 12:45 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/otnosheniya-1930450270.html
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России
Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:29
2024-03-01T12:45
россия
москва
париж
алексей мешков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.&quot;Что касается внешней политики, то по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности, так как мы... и французы - постоянные члены Совета Безопасности, разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены&quot;, - сказал Мешков в эфире &quot;России 24&quot;.При этом он добавил, что при этом отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются, а также возобновляются культурные связи, существуют и общие экономические проекты.
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россия, москва, париж, алексей мешков
Россия, Москва, Париж, Алексей Мешков
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России

Мешков: отношения России и Франции на фактическом уровне заморожены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
«

"Что касается внешней политики, то по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности, так как мы... и французы - постоянные члены Совета Безопасности, разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены", - сказал Мешков в эфире "России 24".

При этом он добавил, что при этом отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются, а также возобновляются культурные связи, существуют и общие экономические проекты.
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РоссияМоскваПарижАлексей Мешков
 
 
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