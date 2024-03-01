https://ria.ru/20240301/otnosheniya-1930450270.html

Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России

Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024

Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России

Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:29

2024-03-01T12:29

2024-03-01T12:45

россия

москва

париж

алексей мешков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков."Что касается внешней политики, то по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности, так как мы... и французы - постоянные члены Совета Безопасности, разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены", - сказал Мешков в эфире "России 24".При этом он добавил, что при этом отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются, а также возобновляются культурные связи, существуют и общие экономические проекты.

https://ria.ru/20240301/styd-1930456462.html

россия

москва

париж

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россия, москва, париж, алексей мешков