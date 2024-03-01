https://ria.ru/20240301/otnosheniya-1930450270.html
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России - РИА Новости, 01.03.2024
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России
Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:29
2024-03-01T12:29
2024-03-01T12:45
россия
москва
париж
алексей мешков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков."Что касается внешней политики, то по некоторым вопросам в рамках Совета Безопасности, так как мы... и французы - постоянные члены Совета Безопасности, разговоры ведутся. Но в общеполитическом плане, на уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены", - сказал Мешков в эфире "России 24".При этом он добавил, что при этом отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются, а также возобновляются культурные связи, существуют и общие экономические проекты.
https://ria.ru/20240301/styd-1930456462.html
россия
москва
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, париж, алексей мешков
Россия, Москва, Париж, Алексей Мешков
Отношения Москвы и Парижа заморожены, заявил посол России
Мешков: отношения России и Франции на фактическом уровне заморожены