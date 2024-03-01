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Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины

Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины - РИА Новости, 01.03.2024

Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины

Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:44

2024-03-01T02:44

2024-03-01T02:45

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", - сказал он в ходе слушаний в Палате представителей США.Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.Все видят, кто агрессорТеперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Остина."Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", - написала она в своем Telegram-канале.Если слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины — "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов."Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал он.Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление".Отправка войск на УкраинуВ последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Аналогичные высказывания сделали и ряд других европейских лидеров.Сам Макрон, подвергшийся резкой критике за свое заявление, в четверг сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы."Последствия будут трагичны"Президент России Владимир Путин, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине."Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.

https://ria.ru/20240301/putin-1930378747.html

https://ria.ru/20240229/slutskiy-1930357753.html

https://ria.ru/20240229/kartapolov-1930350244.html

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