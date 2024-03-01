https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины - РИА Новости, 01.03.2024
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:44
2024-03-01T02:44
2024-03-01T02:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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олаф шольц
нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", - сказал он в ходе слушаний в Палате представителей США.Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.Все видят, кто агрессорТеперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Остина."Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", - написала она в своем Telegram-канале.Если слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины — "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов."Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал он.Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление".Отправка войск на УкраинуВ последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Аналогичные высказывания сделали и ряд других европейских лидеров.Сам Макрон, подвергшийся резкой критике за свое заявление, в четверг сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы."Последствия будут трагичны"Президент России Владимир Путин, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине."Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.
https://ria.ru/20240301/putin-1930378747.html
https://ria.ru/20240229/slutskiy-1930357753.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, ллойд остин, олаф шольц, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Ллойд Остин, Олаф Шольц, НАТО, Министерство обороны США
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Шеф Пентагона Остин: НАТО вступит в войну с Россией в случае поражения Украины
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", - сказал он в ходе слушаний в Палате представителей США.
Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.
"Ответ Макрону". Французов встревожило послание Путина
Теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя слова Остина.
«
"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", - написала она в своем Telegram-канале.
Если слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины — "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов
.
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
"Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал он.
Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление".
Отправка войск на Украину
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц
и министр обороны Борис Писториус
заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Аналогичные высказывания сделали и ряд других европейских лидеров.
Сам Макрон, подвергшийся резкой критике за свое заявление, в четверг сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.
"Последствия будут трагичны"
Президент России Владимир Путин
, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине.
"Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.
Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России