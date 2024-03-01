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Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 01.03.2024 (обновлено: 02:45 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины - РИА Новости, 01.03.2024
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:44
2024-03-01T02:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
ллойд остин
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", - сказал он в ходе слушаний в Палате представителей США.Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.Все видят, кто агрессорТеперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Остина.&quot;Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон&quot;, - написала она в своем Telegram-канале.Если слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины — "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов."Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал он.Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление".Отправка войск на УкраинуВ последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Аналогичные высказывания сделали и ряд других европейских лидеров.Сам Макрон, подвергшийся резкой критике за свое заявление, в четверг сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы."Последствия будут трагичны"Президент России Владимир Путин, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине."Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.
https://ria.ru/20240301/putin-1930378747.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, ллойд остин, олаф шольц, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Ллойд Остин, Олаф Шольц, НАТО, Министерство обороны США
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины

Шеф Пентагона Остин: НАТО вступит в войну с Россией в случае поражения Украины

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", - сказал он в ходе слушаний в Палате представителей США.
Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и постепенно добиваются успехов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Ответ Макрону". Французов встревожило послание Путина
Вчера, 02:08

Все видят, кто агрессор

Теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Остина.
«

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", - написала она в своем Telegram-канале.

Если слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией в случае поражения Украины — "латентная угроза", то встает вопрос о его адекватности, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Столкновение НАТО с Россией может закончиться апокалипсисом, заявил Слуцкий
29 февраля, 21:32
"Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это "латентная угроза", то встает вопрос об адекватности спикера, "мечтающего" об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира - Россией", - сказал он.
Сенатор отметил, что к этому предположению надо относиться как к "пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан, внутреннее потребление".

Отправка войск на Украину

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
НАТО может ожидать участь Украины, заявил Картаполов
29 февраля, 20:36
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Аналогичные высказывания сделали и ряд других европейских лидеров.
Сам Макрон, подвергшийся резкой критике за свое заявление, в четверг сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы.

"Последствия будут трагичны"

Президент России Владимир Путин, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине.
"Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России
29 февраля, 19:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронЛлойд ОстинОлаф ШольцНАТОМинистерство обороны США
 
 
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