Рейтинг@Mail.ru
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/oruzhie-1930433777.html
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране - РИА Новости, 01.03.2024
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране
Размещение в Польше ядерного оружия возможно только коллективным решением НАТО, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:48
2024-03-01T11:48
в мире
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150124/30/1501243099_0:0:2159:1214_1920x0_80_0_0_d7274b4a68a58a61db765ffcec3b25a9.jpg
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Размещение в Польше ядерного оружия возможно только коллективным решением НАТО, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Минувшей осенью тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. После этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие. "Это дискуссия, которая продолжается. Мы находимся в Североатлантическом союзе с государствами, которые обладают ядерным оружием. Сдерживание и оборона – это главная миссия НАТО. Если бы мы принимали какие-то решения, то это должны были бы быть союзные решения в рамках Североатлантического пакта, а не индивидуальные", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150124/30/1501243099_172:0:2156:1488_1920x0_80_0_0_4c89b57102582ceff30bc4dff656cb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране

МО Польши: размещение в Польше ЯО возможно только коллективным решением НАТО

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Размещение в Польше ядерного оружия возможно только коллективным решением НАТО, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Минувшей осенью тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. После этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
Вчера, 08:00
"Это дискуссия, которая продолжается. Мы находимся в Североатлантическом союзе с государствами, которые обладают ядерным оружием. Сдерживание и оборона – это главная миссия НАТО. Если бы мы принимали какие-то решения, то это должны были бы быть союзные решения в рамках Североатлантического пакта, а не индивидуальные", - сказал Косиняк-Камыш.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Вчера, 02:44
 
В миреПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала