https://ria.ru/20240301/oruzhie-1930433777.html
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране - РИА Новости, 01.03.2024
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране
Размещение в Польше ядерного оружия возможно только коллективным решением НАТО, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:48
2024-03-01T11:48
2024-03-01T11:48
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Размещение в Польше ядерного оружия возможно только коллективным решением НАТО, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Минувшей осенью тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. После этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие. "Это дискуссия, которая продолжается. Мы находимся в Североатлантическом союзе с государствами, которые обладают ядерным оружием. Сдерживание и оборона – это главная миссия НАТО. Если бы мы принимали какие-то решения, то это должны были бы быть союзные решения в рамках Североатлантического пакта, а не индивидуальные", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато
В Польше назвали условие размещения ядерного оружия в стране
МО Польши: размещение в Польше ЯО возможно только коллективным решением НАТО
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Размещение в Польше ядерного оружия возможно только коллективным решением НАТО, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Минувшей осенью тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии
. После этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби
заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие.
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"Это дискуссия, которая продолжается. Мы находимся в Североатлантическом союзе с государствами, которые обладают ядерным оружием. Сдерживание и оборона – это главная миссия НАТО. Если бы мы принимали какие-то решения, то это должны были бы быть союзные решения в рамках Североатлантического пакта, а не индивидуальные", - сказал Косиняк-Камыш.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что Москва
и Минск
договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
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