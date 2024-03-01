https://ria.ru/20240301/oruzhie-1930410064.html

НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России

НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России - РИА Новости, 01.03.2024

НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России

НАТО не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:39

2024-03-01T10:39

2024-03-01T10:39

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нато

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. НАТО не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. "Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное - ред.) оружие", - заявил Джоанэ в интервью испанской газете Pais. При этом по его мнению, заявления властей РФ "сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие". Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нато, россия