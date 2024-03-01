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НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России - РИА Новости, 01.03.2024
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10:39 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/oruzhie-1930410064.html
НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России
НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России - РИА Новости, 01.03.2024
НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России
НАТО не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:39
2024-03-01T10:39
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. НАТО не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. "Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное - ред.) оружие", - заявил Джоанэ в интервью испанской газете Pais. При этом по его мнению, заявления властей РФ "сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие". Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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в мире, нато, россия
В мире, НАТО, Россия
НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия со стороны России

Замгенсека НАТО: альянс не видит угрозы того, что РФ применит ядерное оружие

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. НАТО не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
"Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это (ядерное - ред.) оружие", - заявил Джоанэ в интервью испанской газете Pais.
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При этом по его мнению, заявления властей РФ "сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие".
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
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