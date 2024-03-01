https://ria.ru/20240301/obstrel-1930476726.html
ВСУ обстреляли село в Волновахском районе
ВСУ обстреляли село в Волновахском районе - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ обстреляли село в Волновахском районе
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по селу Червоное в Волновахском районе ДНР, сообщило в пятинцу представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:50
2024-03-01T13:50
2024-03-01T13:50
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
горловка
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по селу Червоное в Волновахском районе ДНР, сообщило в пятинцу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 – населенный пункт Червоное (Волновахский р-н): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях не сообщается. Кроме того, в 10.45 обстреляли Никитовский район Горловки тремя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html
https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Волновахском районе
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по селу Червоное в Волновахском районе