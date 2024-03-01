https://ria.ru/20240301/obstrel-1930476726.html

ВСУ обстреляли село в Волновахском районе

ВСУ обстреляли село в Волновахском районе - РИА Новости, 01.03.2024

ВСУ обстреляли село в Волновахском районе

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по селу Червоное в Волновахском районе ДНР, сообщило в пятинцу представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:50

2024-03-01T13:50

2024-03-01T13:50

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по селу Червоное в Волновахском районе ДНР, сообщило в пятинцу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 – населенный пункт Червоное (Волновахский р-н): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях не сообщается. Кроме того, в 10.45 обстреляли Никитовский район Горловки тремя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html

https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия