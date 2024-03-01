https://ria.ru/20240301/obstrel-1930414954.html
ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные
ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные
Украинские войска в пятницу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:52
2024-03-01T10:52
2024-03-01T10:56
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 9.30 и 9.50 по указанному району было выпущено по четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные
ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 11 снарядов, включая кассетные