https://ria.ru/20240301/obstrel-1930414954.html

ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные

ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные - РИА Новости, 01.03.2024

ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов, включая кассетные

Украинские войска в пятницу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:52

2024-03-01T10:52

2024-03-01T10:56

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 9.30 и 9.50 по указанному району было выпущено по четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240229/svo-1930310355.html

https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол