Навального похоронили в Москве
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы
© Фото : РИА НовостиМашины иностранных послов на похоронах Навального в Москве
© Фото : РИА Новости
Машины иностранных послов на похоронах Навального в Москве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.
К месту похорон приехали иностранные послы. Корреспондент агентства успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии.
Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.