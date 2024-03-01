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Навального похоронили в Москве - РИА Новости, 02.03.2024
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16:30 01.03.2024 (обновлено: 00:15 02.03.2024)
https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930532354.html
Навального похоронили в Москве
Навального похоронили в Москве - РИА Новости, 02.03.2024
Навального похоронили в Москве
Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-01T16:30
2024-03-02T00:15
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники. К месту похорон приехали иностранные послы. Корреспондент агентства успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии. Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240301/aktsii-1930462516.html
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политика, москва, россия, алексей навальный*
Политика, Москва, Россия, Алексей Навальный*
Навального похоронили в Москве

Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы

© Фото : РИА НовостиМашины иностранных послов на похоронах Навального в Москве
Машины иностранных послов на похоронах Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : РИА Новости
Машины иностранных послов на похоронах Навального в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Перед похоронами в храме "Утоли моя печали" в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Вчера, 13:00
К месту похорон приехали иностранные послы. Корреспондент агентства успел заметить вблизи Борисовского кладбища посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии.
Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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