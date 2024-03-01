https://ria.ru/20240301/natsproekt-1930474951.html

Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья"

Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья" - РИА Новости, 01.03.2024

Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья"

В национальный проект "Семья" войдут успешные решения регионов России по поддержке семьи, в Госдуме сейчас занимаются мониторингом работающих мер, рассказала... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:45

2024-03-01T13:45

2024-03-01T13:45

общество

россия

анна кузнецова

владимир путин

госдума рф

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В национальный проект "Семья" войдут успешные решения регионов России по поддержке семьи, в Госдуме сейчас занимаются мониторингом работающих мер, рассказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. В четверг президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". "Нацпроект "Семья" должен аккумулировать вот эти важные и точные решения регионов... Межфракционная рабочая группа (в Госдуме) уже занимается мониторингом работающих мер: что осталось только на бумаге, что на самом деле помогает семьям. Мы сейчас на базе этого анализа будем вырабатывать свои предложения", - сообщила она журналистам. Она отметила, что Минобрнауки и "коллеги в правительстве" поддерживают проекты, связанные с расширением инфраструктуры для поддержки молодых семей. "Уже кампусы будут, общежития, что там будет возможность проживания молодой семье, целая инфраструктура. Комната матери и ребенка, возможность консультаций. В Иваново создали целую программу по поддержке молодых семей", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930205506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анна кузнецова, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024