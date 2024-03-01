Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья"
Кузнецова: в нацпроект "Семья" войдут решения регионов
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В национальный проект "Семья" войдут успешные решения регионов России по поддержке семьи, в Госдуме сейчас занимаются мониторингом работающих мер, рассказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
В четверг президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
"Нацпроект "Семья" должен аккумулировать вот эти важные и точные решения регионов... Межфракционная рабочая группа (в Госдуме) уже занимается мониторингом работающих мер: что осталось только на бумаге, что на самом деле помогает семьям. Мы сейчас на базе этого анализа будем вырабатывать свои предложения", - сообщила она журналистам.
Она отметила, что Минобрнауки и "коллеги в правительстве" поддерживают проекты, связанные с расширением инфраструктуры для поддержки молодых семей.
"Уже кампусы будут, общежития, что там будет возможность проживания молодой семье, целая инфраструктура. Комната матери и ребенка, возможность консультаций. В Иваново создали целую программу по поддержке молодых семей", - добавила Кузнецова.