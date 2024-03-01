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Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья" - РИА Новости, 01.03.2024
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13:45 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/natsproekt-1930474951.html
Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья"
Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья" - РИА Новости, 01.03.2024
Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья"
В национальный проект "Семья" войдут успешные решения регионов России по поддержке семьи, в Госдуме сейчас занимаются мониторингом работающих мер, рассказала... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:45
2024-03-01T13:45
общество
россия
анна кузнецова
владимир путин
госдума рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В национальный проект "Семья" войдут успешные решения регионов России по поддержке семьи, в Госдуме сейчас занимаются мониторингом работающих мер, рассказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. В четверг президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". "Нацпроект "Семья" должен аккумулировать вот эти важные и точные решения регионов... Межфракционная рабочая группа (в Госдуме) уже занимается мониторингом работающих мер: что осталось только на бумаге, что на самом деле помогает семьям. Мы сейчас на базе этого анализа будем вырабатывать свои предложения", - сообщила она журналистам. Она отметила, что Минобрнауки и "коллеги в правительстве" поддерживают проекты, связанные с расширением инфраструктуры для поддержки молодых семей. "Уже кампусы будут, общежития, что там будет возможность проживания молодой семье, целая инфраструктура. Комната матери и ребенка, возможность консультаций. В Иваново создали целую программу по поддержке молодых семей", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930205506.html
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общество, россия, анна кузнецова, владимир путин, госдума рф, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Владимир Путин, Госдума РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Кузнецова рассказала о новом нацпроекте "Семья"

Кузнецова: в нацпроект "Семья" войдут решения регионов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В национальный проект "Семья" войдут успешные решения регионов России по поддержке семьи, в Госдуме сейчас занимаются мониторингом работающих мер, рассказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
В четверг президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин объявил о новых нацпроектах
29 февраля, 12:43
"Нацпроект "Семья" должен аккумулировать вот эти важные и точные решения регионов... Межфракционная рабочая группа (в Госдуме) уже занимается мониторингом работающих мер: что осталось только на бумаге, что на самом деле помогает семьям. Мы сейчас на базе этого анализа будем вырабатывать свои предложения", - сообщила она журналистам.
Она отметила, что Минобрнауки и "коллеги в правительстве" поддерживают проекты, связанные с расширением инфраструктуры для поддержки молодых семей.
"Уже кампусы будут, общежития, что там будет возможность проживания молодой семье, целая инфраструктура. Комната матери и ребенка, возможность консультаций. В Иваново создали целую программу по поддержке молодых семей", - добавила Кузнецова.
Путин о запуске нового национального проекта Кадры - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
29 февраля, 13:05
 
ОбществоРоссияАнна КузнецоваВладимир ПутинГосдума РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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