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Вручены награды в номинации "Самая смелая идея" конкурса "Знай наших" - РИА Новости, 01.03.2024
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16:37 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/nagrady-1930529473.html
Вручены награды в номинации "Самая смелая идея" конкурса "Знай наших"
Вручены награды в номинации "Самая смелая идея" конкурса "Знай наших" - РИА Новости, 01.03.2024
Вручены награды в номинации "Самая смелая идея" конкурса "Знай наших"
Предприниматели из Москвы, Мурманской области и Северной Осетии получили награды в номинации "Самая смелая идея" в рамках конкурса растущих российских брендов... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:37
2024-03-01T16:37
россия
мурманская область
псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Предприниматели из Москвы, Мурманской области и Северной Осетии получили награды в номинации "Самая смелая идея" в рамках конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщает ПСБ, выступивший партнером номинации. Одним из победителей стала московская компания, создавшая складную гитару для путешественников. Награду также получила компания из Мурманской области, предоставляющая жителям и гостям Кольского полуострова возможность увидеть регион с воды на сап бордах, а также обучиться серфингу. Третьим победителем стал молодой проект из Республики Северная Осетия, созданный с целью обеспечения медработников, граждан, военных и спасателей продуктами для оказания первой медицинской помощи. "Мы отсмотрели более 700 заявок от талантливых брендов из разных регионов России. Такой интерес к конкурсу в очередной раз показывает важность государственных мер поддержки и участия крупных финансовых институтов в обеспечении развития российского предпринимательства. Сплоченность и взаимодействие представителей власти и крупного бизнеса позволит масштабировать малый и средний бизнес в России, увеличить им объемы продаж и прибыли, выйти на новые рынки, а также поможет достичь высокого уровня импортозамещения в стране во всех отраслях", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. За победу в номинации боролись представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивые темпы роста. Главным критерием отбора победителей стала высокая степень локализации деятельности компании в родном регионе. В числе призов для лауреатов - возможность пройти онлайн-курс по финансовой культуре, участвовать в треке для предпринимателей ежегодного форума "Просто капитал".
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россия
мурманская область
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60
353
60
россия, мурманская область, псб (банк псб)
Россия, Мурманская область, ПСБ (Банк ПСБ)

Вручены награды в номинации "Самая смелая идея" конкурса "Знай наших"

© Фото : форум "Сильные идеи для нового времени"Участники форума "Сильные идеи для нового времени"
Участники форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : форум "Сильные идеи для нового времени"
Участники форума "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Предприниматели из Москвы, Мурманской области и Северной Осетии получили награды в номинации "Самая смелая идея" в рамках конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщает ПСБ, выступивший партнером номинации.
Одним из победителей стала московская компания, создавшая складную гитару для путешественников. Награду также получила компания из Мурманской области, предоставляющая жителям и гостям Кольского полуострова возможность увидеть регион с воды на сап бордах, а также обучиться серфингу. Третьим победителем стал молодой проект из Республики Северная Осетия, созданный с целью обеспечения медработников, граждан, военных и спасателей продуктами для оказания первой медицинской помощи.
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"Мы отсмотрели более 700 заявок от талантливых брендов из разных регионов России. Такой интерес к конкурсу в очередной раз показывает важность государственных мер поддержки и участия крупных финансовых институтов в обеспечении развития российского предпринимательства. Сплоченность и взаимодействие представителей власти и крупного бизнеса позволит масштабировать малый и средний бизнес в России, увеличить им объемы продаж и прибыли, выйти на новые рынки, а также поможет достичь высокого уровня импортозамещения в стране во всех отраслях", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
За победу в номинации боролись представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивые темпы роста. Главным критерием отбора победителей стала высокая степень локализации деятельности компании в родном регионе. В числе призов для лауреатов - возможность пройти онлайн-курс по финансовой культуре, участвовать в треке для предпринимателей ежегодного форума "Просто капитал".
 
РоссияМурманская областьПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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