https://ria.ru/20240301/naemniki-1930384430.html

Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России

Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России - РИА Новости, 01.03.2024

Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России

Число наемников в украинской армии из европейских стран стало снижаться, так как они оказались не готовы к противостоянию с Россией, сообщил РИА Новости депутат РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:29

2024-03-01T04:29

2024-03-01T04:29

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Число наемников в украинской армии из европейских стран стало снижаться, так как они оказались не готовы к противостоянию с Россией, сообщил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. "Изменилось качество и количество наемников. Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше, потому что они оказались не готовы к противостоянию с Россией с большим уровнем потерь", - сказал Барбашов РИА Новости. По его словам, наемники из европейских стран ехали на Украину, воспринимая происходящее как "охоту на русских", но на поле боя столкнулись с суровой реальностью, в которой сами оказалась в качестве пушечного мяса. "Сейчас данные о погибших наемниках, которые публикуются, говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ", - сказал депутат. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240228/vsu-1929894073.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины