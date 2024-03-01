https://ria.ru/20240301/naemniki-1930384430.html
Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России
Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России - РИА Новости, 01.03.2024
Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России
Число наемников в украинской армии из европейских стран стало снижаться, так как они оказались не готовы к противостоянию с Россией, сообщил РИА Новости депутат РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T04:29
2024-03-01T04:29
2024-03-01T04:29
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Число наемников в украинской армии из европейских стран стало снижаться, так как они оказались не готовы к противостоянию с Россией, сообщил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. "Изменилось качество и количество наемников. Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше, потому что они оказались не готовы к противостоянию с Россией с большим уровнем потерь", - сказал Барбашов РИА Новости. По его словам, наемники из европейских стран ехали на Украину, воспринимая происходящее как "охоту на русских", но на поле боя столкнулись с суровой реальностью, в которой сами оказалась в качестве пушечного мяса. "Сейчас данные о погибших наемниках, которые публикуются, говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ", - сказал депутат. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240228/vsu-1929894073.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Херсонский депутат заявил о неготовности наемников ВСУ противостоять России
Депутат Херсонской думы Барбашов: наемники ВСУ не готовы противостоять России