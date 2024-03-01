https://ria.ru/20240301/naberezhnaya-1930394292.html

Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля

Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля - РИА Новости, 01.03.2024

Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля

Значительная часть работ по восстановлению Имеретинской набережной, разрушенной ноябрьскими штормами на федеральной территории Сириус, будет завершена в течение РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:32

2024-03-01T08:32

2024-03-01T08:32

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Значительная часть работ по восстановлению Имеретинской набережной, разрушенной ноябрьскими штормами на федеральной территории Сириус, будет завершена в течение двух месяцев после Всемирного фестиваля молодежи, сообщил РИА Новости глава Сириуса Дмитрий Плишкин. Сильные ливни прошли на федеральной территории "Сириус" 27 ноября, был сильный шторм, пятиметровые волны разрушили некоторые зоны Имеретинской набережной. Рабочие приступили к ее восстановлению в начале декабря, а накануне Всемирного фестиваля Плишкин заявил, что прогулочная часть набережной восстановлена, ко второму этапу планировалось приступить после событийного мероприятия. "Проектом предусмотрено размещение бутового камня, который защищает гидротехнические сооружения и будет еще несколько тысяч кубометров камня завезено, также будет проведено дополнительное укрепление гидротехнического сооружения, сейчас... выполнен верхний слой, чисто технический для того, чтобы была возможность открыть набережную. Нужно значительно укреплять, потому что за тот период времени, который прошел с момента, когда произошёл шторм, невозможно полноценно выстроить все слои", - пояснил Плишкин. Он объяснил, что сроки восстановления могут затягиваться из-за доставки специального камня, который поставляется из другого региона, учитываются в том числе даты Всемирного фестиваля, когда ремонтные работы проводить невозможно, поскольку это создаст неудобство гостям. "В принципе, мы думаем, что в течение двух месяцев после фестиваля значительная часть работ будет завершена", - заключил Плишкин. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930371825.html

https://ria.ru/20240229/alleya-1930336412.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"