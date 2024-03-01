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Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля - РИА Новости, 01.03.2024
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08:32 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/naberezhnaya-1930394292.html
Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля
Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля - РИА Новости, 01.03.2024
Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля
Значительная часть работ по восстановлению Имеретинской набережной, разрушенной ноябрьскими штормами на федеральной территории Сириус, будет завершена в течение РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:32
2024-03-01T08:32
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Значительная часть работ по восстановлению Имеретинской набережной, разрушенной ноябрьскими штормами на федеральной территории Сириус, будет завершена в течение двух месяцев после Всемирного фестиваля молодежи, сообщил РИА Новости глава Сириуса Дмитрий Плишкин. Сильные ливни прошли на федеральной территории "Сириус" 27 ноября, был сильный шторм, пятиметровые волны разрушили некоторые зоны Имеретинской набережной. Рабочие приступили к ее восстановлению в начале декабря, а накануне Всемирного фестиваля Плишкин заявил, что прогулочная часть набережной восстановлена, ко второму этапу планировалось приступить после событийного мероприятия. "Проектом предусмотрено размещение бутового камня, который защищает гидротехнические сооружения и будет еще несколько тысяч кубометров камня завезено, также будет проведено дополнительное укрепление гидротехнического сооружения, сейчас... выполнен верхний слой, чисто технический для того, чтобы была возможность открыть набережную. Нужно значительно укреплять, потому что за тот период времени, который прошел с момента, когда произошёл шторм, невозможно полноценно выстроить все слои", - пояснил Плишкин. Он объяснил, что сроки восстановления могут затягиваться из-за доставки специального камня, который поставляется из другого региона, учитываются в том числе даты Всемирного фестиваля, когда ремонтные работы проводить невозможно, поскольку это создаст неудобство гостям. "В принципе, мы думаем, что в течение двух месяцев после фестиваля значительная часть работ будет завершена", - заключил Плишкин. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930371825.html
https://ria.ru/20240229/alleya-1930336412.html
россия
федеральная территория "сириус"
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус"
Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля

Набережную в Сириусе полностью восстановят в течение 2 месяцев после фестиваля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Архивное фото
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Значительная часть работ по восстановлению Имеретинской набережной, разрушенной ноябрьскими штормами на федеральной территории Сириус, будет завершена в течение двух месяцев после Всемирного фестиваля молодежи, сообщил РИА Новости глава Сириуса Дмитрий Плишкин.
Сильные ливни прошли на федеральной территории "Сириус" 27 ноября, был сильный шторм, пятиметровые волны разрушили некоторые зоны Имеретинской набережной. Рабочие приступили к ее восстановлению в начале декабря, а накануне Всемирного фестиваля Плишкин заявил, что прогулочная часть набережной восстановлена, ко второму этапу планировалось приступить после событийного мероприятия.
Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Сириусе начинается Всемирный фестиваль молодежи
Вчера, 00:08
"Проектом предусмотрено размещение бутового камня, который защищает гидротехнические сооружения и будет еще несколько тысяч кубометров камня завезено, также будет проведено дополнительное укрепление гидротехнического сооружения, сейчас... выполнен верхний слой, чисто технический для того, чтобы была возможность открыть набережную. Нужно значительно укреплять, потому что за тот период времени, который прошел с момента, когда произошёл шторм, невозможно полноценно выстроить все слои", - пояснил Плишкин.
Он объяснил, что сроки восстановления могут затягиваться из-за доставки специального камня, который поставляется из другого региона, учитываются в том числе даты Всемирного фестиваля, когда ремонтные работы проводить невозможно, поскольку это создаст неудобство гостям. "В принципе, мы думаем, что в течение двух месяцев после фестиваля значительная часть работ будет завершена", - заключил Плишкин.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральная территория "Сириус"
 
 
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