https://ria.ru/20240301/musulmanskiy-1930579593.html

На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект

На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект - РИА Новости, 01.03.2024

На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект

Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:06

2024-03-01T19:06

2024-03-01T19:06

религия

москва

ильдар аляутдинов

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747890_17:25:2657:1510_1920x0_80_0_0_a078ff0ba26eb738d1bee3bd6e7ef2ed.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный проект MuslimMoscow, сообщил глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов."Трехдневный UmmaForum проводится в преддверии месяца поста Рамадан. Мы организуем лекции, мастер-классы, конкурсы, чтения. Специально для детей готовится отдельная зона с активными и познавательными играми. На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская", - рассказал РИА Новости Ильдар Аляутдинов.По его словам, MuslimMoscow - это полноценная платформа, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников."Важно, чтобы каждый участник и гость почувствовал приближение Рамадана и был готов соблюдать пост", - заключил муфтий Аляутдинов.

https://ria.ru/20240229/muftiy-1930328764.html

москва

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, ильдар аляутдинов, религия