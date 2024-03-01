https://ria.ru/20240301/musulmanskiy-1930579593.html
На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект
На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект - РИА Новости, 01.03.2024
На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект
Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:06
2024-03-01T19:06
2024-03-01T19:06
религия
москва
ильдар аляутдинов
религия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный проект MuslimMoscow, сообщил глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов."Трехдневный UmmaForum проводится в преддверии месяца поста Рамадан. Мы организуем лекции, мастер-классы, конкурсы, чтения. Специально для детей готовится отдельная зона с активными и познавательными играми. На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская", - рассказал РИА Новости Ильдар Аляутдинов.По его словам, MuslimMoscow - это полноценная платформа, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников."Важно, чтобы каждый участник и гость почувствовал приближение Рамадана и был готов соблюдать пост", - заключил муфтий Аляутдинов.
https://ria.ru/20240229/muftiy-1930328764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ильдар аляутдинов, религия
Религия, Москва, Ильдар Аляутдинов, Религия
На мусульманском форуме в Москве представят уникальный проект
На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят проект MuslimMoscow
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный проект MuslimMoscow, сообщил глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов.
"Трехдневный UmmaForum проводится в преддверии месяца поста Рамадан. Мы организуем лекции, мастер-классы, конкурсы, чтения. Специально для детей готовится отдельная зона с активными и познавательными играми. На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская", - рассказал РИА Новости Ильдар Аляутдинов.
По его словам, MuslimMoscow - это полноценная платформа, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников.
"Важно, чтобы каждый участник и гость почувствовал приближение Рамадана и был готов соблюдать пост", - заключил муфтий Аляутдинов.
Муфтий рассказал о новом договоре, заключенном в Саудовской Аравии