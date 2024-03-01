https://ria.ru/20240301/most-1930561042.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:54
2024-03-01T17:54
2024-03-01T17:54
специальная военная операция на украине
безопасность
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. В первый раз ограничение продлилось более часа, второй – около часа. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение по Крымскому мосту возобновили после второго за день перекрытия