https://ria.ru/20240301/most-1930561042.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:54

2024-03-01T17:54

2024-03-01T17:54

специальная военная операция на украине

безопасность

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. В первый раз ограничение продлилось более часа, второй – около часа. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, крымский мост