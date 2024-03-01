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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/most-1930561042.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 01.03.2024
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:54
2024-03-01T17:54
специальная военная операция на украине
безопасность
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. В первый раз ограничение продлилось более часа, второй – около часа. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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безопасность, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение по Крымскому мосту возобновили после второго за день перекрытия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за пятницу, открыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
В первый раз ограничение продлилось более часа, второй – около часа. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрымский мост
 
 
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