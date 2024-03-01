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По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 01.03.2024
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16:44 01.03.2024 (обновлено: 16:56 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/most-1930538712.html
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 01.03.2024
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:44
2024-03-01T16:56
республика крым
крымский мост
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 15.33 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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республика крым, крымский мост, безопасность
Республика Крым, Крымский мост, Безопасность
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 15.33 мск.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Республика КрымКрымский мостБезопасность
 
 
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