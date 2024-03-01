https://ria.ru/20240301/most-1930538712.html

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 01.03.2024

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:44

2024-03-01T16:44

2024-03-01T16:56

республика крым

крымский мост

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 15.33 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

республика крым

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, крымский мост, безопасность