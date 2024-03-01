https://ria.ru/20240301/most-1930482344.html

В ФРГ обсуждали, как не стать частью конфликта, помогая с ударом по России

В ФРГ обсуждали, как не стать частью конфликта, помогая с ударом по России - РИА Новости, 01.03.2024

В ФРГ обсуждали, как не стать частью конфликта, помогая с ударом по России

Представители бундесвера обсуждали "хитрости", как помочь ударить по Крымскому мосту, но не стать стороной конфликта, следует из опубликованного главным... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:08

2024-03-01T14:08

2024-03-01T14:29

в мире

бундесвер германии

польша

германия

украина

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители бундесвера обсуждали "хитрости", как помочь ударить по Крымскому мосту, но не стать стороной конфликта, следует из опубликованного главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян текста разговора."Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта. Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, - это уже участие, мы этого делать не будем", - говорится в расшифровке разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, опубликованной Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".В качестве выхода предлагается организовать обучение украинцев."Если будет принято такое политическое решение, мы должны сказать, что украинцы должны приехать к нам. Мы в первую очередь должны знать, не является ли такое политическое решение прямым участием в планировании задач, в таком случае обучение будет проходить несколько дольше, они смогут выполнять более сложные задачи, что вполне возможно у них уже есть некоторый опыт и используется высокотехнологичное оборудование. Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать - для Германии это "красная линия", - говорится в расшифровке.Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

польша

германия

украина

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в мире, бундесвер германии, польша, германия, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост