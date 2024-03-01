https://ria.ru/20240301/moskva-1930487647.html

Бирюков: реконструкция Мосфильмовского пруда стартовала на западе Москвы

Бирюков: реконструкция Мосфильмовского пруда стартовала на западе Москвы - РИА Новости, 01.03.2024

Бирюков: реконструкция Мосфильмовского пруда стартовала на западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции Мосфильмовского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:30

2024-03-01T14:30

2024-03-01T14:30

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции Мосфильмовского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки. Последняя реконструкция водоема площадью более 4,2 гектара проводилась десять лет назад, за прошедшие годы на дне образовался большой объем иловых отложений, из-за которых в теплое время года происходит активное цветение водорослей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что водоем очистят, отремонтируют береговую полосу и восстановят функционирование водосбросных сооружений. Завершить работы планируется в четвертом квартале этого года. "В рамках проекта со дна будут извлечены более 20 тысяч кубометров иловых отложений, которые вывезут на специальные полигоны для переработки. Береговую полосу протяженностью 762 метра укрепим с помощью бетонной смеси, чтобы предотвратить ее дальнейшее разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормы. На завершающем этапе обустроим две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров, высадим в них свыше 12 тысяч водных растений, которые препятствуют размножению водорослей, организуем на берегу шесть пологих выходов для водоплавающих птиц", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://ria.ru/20240301/moskva-1930438098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы