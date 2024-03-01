https://ria.ru/20240301/moskva-1930342851.html
Ефимов: производство автотранспортных средств в Москве выросло на 40%
Ефимов: производство автотранспортных средств в Москве выросло на 40% - РИА Новости, 01.03.2024
Ефимов: производство автотранспортных средств в Москве выросло на 40%
Поддержка столичных властей стала важным фактором роста автомобилестроения в Москве - в прошлом году производство в этой отрасли выросло более чем на 40%,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:05
2024-03-01T10:05
2024-03-01T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поддержка столичных властей стала важным фактором роста автомобилестроения в Москве - в прошлом году производство в этой отрасли выросло более чем на 40%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Московские предприятия в настоящее время могут воспользоваться более чем 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами господдержки."В городе работают около 30 производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В 2023 году они нарастили выпуск продукции на 40,4 % по сравнению с предшествующим годом. В частности, в Москве на 30,7% выросло производство кузовов, на 88,8% – комплектующих и принадлежностей", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) производитель кузовных деталей получил от города участок в ЮАО, на котором в 2022 году запущено производство мощностью до 12 миллионов единиц продукции в год. В том же округе в рамках МаИП разработчик и производитель электроники, использующейся, в частности, в автотранспорте, строит инженерный центр.Министр правительства Москвы, столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в городе также действует кластер электромобилестроения. В его состав входят около 60 производителей кузовных деталей, электроники, композитных материалов и зарядных станций.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.По поручению мэра в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы, созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20240229/tekhnopark-1930063582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поддержка столичных властей стала важным фактором роста автомобилестроения в Москве - в прошлом году производство в этой отрасли выросло более чем на 40%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московские предприятия в настоящее время могут воспользоваться более чем 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами господдержки.
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"В городе работают около 30 производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В 2023 году они нарастили выпуск продукции на 40,4 % по сравнению с предшествующим годом. В частности, в Москве на 30,7% выросло производство кузовов, на 88,8% – комплектующих и принадлежностей", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) производитель кузовных деталей получил от города участок в ЮАО, на котором в 2022 году запущено производство мощностью до 12 миллионов единиц продукции в год. В том же округе в рамках МаИП разработчик и производитель электроники, использующейся, в частности, в автотранспорте, строит инженерный центр.
Министр правительства Москвы, столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
добавил, что в городе также действует кластер электромобилестроения. В его состав входят около 60 производителей кузовных деталей, электроники, композитных материалов и зарядных станций.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.
По поручению мэра в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы, созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.