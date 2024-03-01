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В КБР экс-полицейский получил условный срок за мошенничество с автомобилями
В КБР экс-полицейский получил условный срок за мошенничество с автомобилями - РИА Новости, 01.03.2024
В КБР экс-полицейский получил условный срок за мошенничество с автомобилями
Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в мошенничествах с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:42
2024-03-01T18:42
2024-03-01T18:42
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 мар – РИА Новости. Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в мошенничествах с чужими автомобилями, сообщила региональная прокуратура. Ранее СУ СК РФ по региону сообщало, что в марте 2023 года командир отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Терскому району узнал о том, что житель Урванского района хочет продать иномарку. Он убедил мужчину передать ему автомобиль, обязавшись в течение месяца погасить его стоимость в размере трех миллионов рублей. Эти обязательства полицейский не исполнил, переоформил транспортное средство и продал его за 2,1 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. По аналогичной схеме он продал еще две автомашины стоимостью 1,5 и 1,1 миллиона рублей. "Суд признал подсудимого виновным и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Похищенные автомобили возвращены потерпевшим", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240205/khischenie-1925544321.html
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происшествия, россия, урванский район, терский район, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Урванский район, Терский район, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В КБР экс-полицейский получил условный срок за мошенничество с автомобилями
В КБР экс-полицейский получил 4 года условно за мошенничество с автомобилями