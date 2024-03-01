https://ria.ru/20240301/moshennichestvo-1930389734.html

Экс-глава правительства Кузбасса не признал вину в мошенничестве

Экс-глава правительства Кузбасса не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 01.03.2024

Экс-глава правительства Кузбасса не признал вину в мошенничестве

Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, бывший замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов и его сын Александр, обвиняемые по делу о... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T06:49

2024-03-01T06:49

2024-03-01T06:49

кемеровская область

происшествия

россия

ленинск-кузнецкий

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 1 мар – РИА Новости. Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, бывший замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов и его сын Александр, обвиняемые по делу о мошенничестве, в суде не признали своей вины, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. "В производстве Ленинск-Кузнецкого городского суда с 26 декабря 2023 года находится уголовное дело в отношении Телегина В.Н., Бадертдинова А.Р., Бадертдинова Р.Р. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (30 эпизодов)… Государственный обвинитель завершил изложение предъявленного обвинения. Вину в предъявленном обвинении подсудимые Телегин В.Н., Бадертдинов А.Р., Бадертдинов Р.Р. не признали", – говорится в сообщении. Уточняется, что государственный обвинитель приступил к представлению в качестве доказательств письменных материалов уголовного дела. Пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области ранее сообщала, что по делу о мошенничестве, кроме Телегина, проходят 64-летний бывший заместитель главы по строительству, 57-летняя председательница комитета по управлению муниципальным имуществом, 51-летний бывший директор и 40-летний главный инженер коммерческой организации, которые обвиняются по 30 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Хищения происходили, когда главой Ленинск-Кузнецка был Телегин. В мае 2018-го он был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса. Подал в отставку 5 августа 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья, а в декабре его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240227/prigovor-1929840595.html

кемеровская область

россия

ленинск-кузнецкий

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кемеровская область, происшествия, россия, ленинск-кузнецкий, следственный комитет россии (ск рф)