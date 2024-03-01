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Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС - РИА Новости, 01.03.2024
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11:47 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930433209.html
Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС
Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС - РИА Новости, 01.03.2024
Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению республики в Евросоюз, но не пояснила, в чем, на ее взгляд, это выражается. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:47
2024-03-01T11:47
в мире
молдавия
россия
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению республики в Евросоюз, но не пояснила, в чем, на ее взгляд, это выражается. "Мы не можем терять время, мы уже упускали поезда, поскольку мы должны были стать членом ЕС вместе с Румынией, балканскими странами. Тогда сегодня все было бы иначе, мы чувствовали бы себя безопаснее. Кремль хочет нам помешать, держать нас в серой зоне, чтобы нам было страшно участвовать в евроинтеграции. Россия хочет заблокировать европейский путь Молдавии", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. По ее словам, Россия "сохраняет недружественное отношение" к Молдавии, хотя Кишинев был бы не против сотрудничать. "Мы не против россиян... у нас нет чего-то против них. Мы хотим, чтобы Россия уважала Молдавию, уважала граждан, уважала выбор граждан. Мы демократическая страна, здесь люди избирают, да, надо еще укрепить демократию, но люди решают, что делать и куда идти, с кем сотрудничать - и решение граждан проистекает из интереса граждан", - подчеркнула президент. Санду никак не объяснила, в чем, на ее взгляд, выражается якобы имеющее место намерение Москвы заблокировать вступление Молдавии в ЕС. При этом решение по статусу Кишинева принимали именно лидеры Евросоюза, а не Россия. Саммит ЕС 14 декабря обсуждал запуск переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией и не принял никакого решения об ускорении их вступления. При этом в июне 2022 года именно ЕС, предоставляя Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Евросоюз
Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС

Санду: Россия хочет, чтобы Молдавии было страшно участвовать в евроинтеграции

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению республики в Евросоюз, но не пояснила, в чем, на ее взгляд, это выражается.
"Мы не можем терять время, мы уже упускали поезда, поскольку мы должны были стать членом ЕС вместе с Румынией, балканскими странами. Тогда сегодня все было бы иначе, мы чувствовали бы себя безопаснее. Кремль хочет нам помешать, держать нас в серой зоне, чтобы нам было страшно участвовать в евроинтеграции. Россия хочет заблокировать европейский путь Молдавии", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
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По ее словам, Россия "сохраняет недружественное отношение" к Молдавии, хотя Кишинев был бы не против сотрудничать. "Мы не против россиян... у нас нет чего-то против них. Мы хотим, чтобы Россия уважала Молдавию, уважала граждан, уважала выбор граждан. Мы демократическая страна, здесь люди избирают, да, надо еще укрепить демократию, но люди решают, что делать и куда идти, с кем сотрудничать - и решение граждан проистекает из интереса граждан", - подчеркнула президент.
Санду никак не объяснила, в чем, на ее взгляд, выражается якобы имеющее место намерение Москвы заблокировать вступление Молдавии в ЕС. При этом решение по статусу Кишинева принимали именно лидеры Евросоюза, а не Россия. Саммит ЕС 14 декабря обсуждал запуск переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией и не принял никакого решения об ускорении их вступления. При этом в июне 2022 года именно ЕС, предоставляя Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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