"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей
© Фото : ПАО "Россети"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике
МАЙКОП, 1 мар — РИА Новости. ПАО "Россети" в текущем году направит на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин в пятницу обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике.
"В текущем году группа "Россети" в соответствии с ранее заключенными с регионом соглашениями направит более 8 миллиардов рублей на модернизацию и развитие электросетей в Республике Адыгея. В числе приоритетных задач – электроснабжение новых производств в Тахтамукайском районе, а также туристических объектов в Майкопском районе", - говорится в сообщении.
Гендиректор "Россетей" в ходе рабочей встречи рассказал главе Адыгеи о ходе реализации инвестпроектов компании с учетом приоритетов развития республики. В том числе речь шла о повышении надежности электроснабжения Майкопа и присоединении к сетям новых потребителей. Также планируется строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Будет проведена реконструкция подстанций в Тахтамукайском районе, где создается индустриальный парк "Энем".
"О значимости укрепления технологического суверенитета страны накануне в послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин, на это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам встречи.