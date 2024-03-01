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"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей - РИА Новости, 01.03.2024
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Республика Адыгея
 
18:25 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/modernizatsiya-1930570220.html
"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей
"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей - РИА Новости, 01.03.2024
"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей
ПАО "Россети" в текущем году направит на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:25
2024-03-01T18:25
республика адыгея
тахтамукайский район
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
владимир путин
россети
жкх
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МАЙКОП, 1 мар — РИА Новости. ПАО "Россети" в текущем году направит на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин в пятницу обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике. "В текущем году группа "Россети" в соответствии с ранее заключенными с регионом соглашениями направит более 8 миллиардов рублей на модернизацию и развитие электросетей в Республике Адыгея. В числе приоритетных задач – электроснабжение новых производств в Тахтамукайском районе, а также туристических объектов в Майкопском районе", - говорится в сообщении. Гендиректор "Россетей" в ходе рабочей встречи рассказал главе Адыгеи о ходе реализации инвестпроектов компании с учетом приоритетов развития республики. В том числе речь шла о повышении надежности электроснабжения Майкопа и присоединении к сетям новых потребителей. Также планируется строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Будет проведена реконструкция подстанций в Тахтамукайском районе, где создается индустриальный парк "Энем". "О значимости укрепления технологического суверенитета страны накануне в послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин, на это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам встречи.
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тахтамукайский район, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов, владимир путин, россети, жкх
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Россети, ЖКХ

"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей

© Фото : ПАО "Россети"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : ПАО "Россети"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике
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МАЙКОП, 1 мар — РИА Новости. ПАО "Россети" в текущем году направит на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин в пятницу обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике.
"В текущем году группа "Россети" в соответствии с ранее заключенными с регионом соглашениями направит более 8 миллиардов рублей на модернизацию и развитие электросетей в Республике Адыгея. В числе приоритетных задач – электроснабжение новых производств в Тахтамукайском районе, а также туристических объектов в Майкопском районе", - говорится в сообщении.
Гендиректор "Россетей" в ходе рабочей встречи рассказал главе Адыгеи о ходе реализации инвестпроектов компании с учетом приоритетов развития республики. В том числе речь шла о повышении надежности электроснабжения Майкопа и присоединении к сетям новых потребителей. Также планируется строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Будет проведена реконструкция подстанций в Тахтамукайском районе, где создается индустриальный парк "Энем".
"О значимости укрепления технологического суверенитета страны накануне в послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин, на это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам встречи.
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Республика АдыгеяТахтамукайский районРеспублика АдыгеяМайкопМурат КумпиловВладимир ПутинРоссетиЖКХ
 
 
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