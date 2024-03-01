https://ria.ru/20240301/modernizatsiya-1930570220.html

"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей

"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей - РИА Новости, 01.03.2024

"Россети" направят на модернизацию энергообъектов в Адыгее 8 млрд рублей

ПАО "Россети" в текущем году направит на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:25

2024-03-01T18:25

2024-03-01T18:25

республика адыгея

тахтамукайский район

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

владимир путин

россети

жкх

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МАЙКОП, 1 мар — РИА Новости. ПАО "Россети" в текущем году направит на модернизацию и развитие электросетей в Адыгее восемь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Андрей Рюмин в пятницу обсудили реализацию ключевых для региона проектов в электроэнергетике. "В текущем году группа "Россети" в соответствии с ранее заключенными с регионом соглашениями направит более 8 миллиардов рублей на модернизацию и развитие электросетей в Республике Адыгея. В числе приоритетных задач – электроснабжение новых производств в Тахтамукайском районе, а также туристических объектов в Майкопском районе", - говорится в сообщении. Гендиректор "Россетей" в ходе рабочей встречи рассказал главе Адыгеи о ходе реализации инвестпроектов компании с учетом приоритетов развития республики. В том числе речь шла о повышении надежности электроснабжения Майкопа и присоединении к сетям новых потребителей. Также планируется строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Будет проведена реконструкция подстанций в Тахтамукайском районе, где создается индустриальный парк "Энем". "О значимости укрепления технологического суверенитета страны накануне в послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин, на это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные по итогам встречи.

https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html

тахтамукайский район

республика адыгея

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тахтамукайский район, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов, владимир путин, россети, жкх