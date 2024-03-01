https://ria.ru/20240301/mobilizatsiya-1930575299.html
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата - РИА Новости, 01.03.2024
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата
Акция протеста прошла в Киеве около здания одного из военкоматов, участники требовали от властей изменить условия мобилизации и провести ротацию военных на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:49
2024-03-01T18:49
2024-03-01T19:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Акция протеста прошла в Киеве около здания одного из военкоматов, участники требовали от властей изменить условия мобилизации и провести ротацию военных на фронте, сообщили РИА Новости очевидцы. Около ста человек приняли участие в акции протеста против условий мобилизации у здания военкомата Днепровского района в Киеве накануне, в пятницу очевидцы передали РИА Новости видео и фото. Жители Украины вышли на улицы с плакатами, на которых можно было увидеть лозунги: "Требуем ротации", "На фронте люди, а не роботы" и "Дайте солдатам отдохнуть". Кроме того, люди задают властям вопрос: "Где справедливая мобилизация?", а также выражают недовольство, что "Кто-то защищает Авдеевку, а кто-то Монако". "Наша армия устала, нужно отпустить военных отдыхать. До тех пор, пока власти не могут разработать нормальный законопроект – люди на фронте 24 месяца. Они уставшие и не могут воевать", - заявила одна из участниц акции. Она также обвинила власти в том, что они зарабатывают деньги на обычных людях, и назвала "адом" ситуацию на фронте для украинских военных. Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. В начале февраля жены мобилизованных граждан Украины перекрыли дорогу во Львовской области. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки. Подготовленный законопроект был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930382692.html
https://ria.ru/20240228/mobilizatsiya-1930043215.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930577215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_662e962a476d241fd141138b9e0c249a.jpg
Акция протеста против условий мобилизации в Киеве
Акция протеста против условий мобилизации в Киеве
2024-03-01T18:49
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Жители Киева вышли на акцию протеста у военкомата
Жители Киева вышли на акцию протеста, требуя изменить условия мобилизации
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Акция протеста прошла в Киеве около здания одного из военкоматов, участники требовали от властей изменить условия мобилизации и провести ротацию военных на фронте, сообщили РИА Новости очевидцы.
Около ста человек приняли участие в акции протеста против условий мобилизации у здания военкомата Днепровского района в Киеве накануне, в пятницу очевидцы передали РИА Новости видео и фото.
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Жители Украины
вышли на улицы с плакатами, на которых можно было увидеть лозунги: "Требуем ротации", "На фронте люди, а не роботы" и "Дайте солдатам отдохнуть". Кроме того, люди задают властям вопрос: "Где справедливая мобилизация?", а также выражают недовольство, что "Кто-то защищает Авдеевку
, а кто-то Монако".
"Наша армия устала, нужно отпустить военных отдыхать. До тех пор, пока власти не могут разработать нормальный законопроект – люди на фронте 24 месяца. Они уставшие и не могут воевать", - заявила одна из участниц акции. Она также обвинила власти в том, что они зарабатывают деньги на обычных людях, и назвала "адом" ситуацию на фронте для украинских военных.
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Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. В начале февраля жены мобилизованных граждан Украины перекрыли дорогу во Львовской области
.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко
, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
Подготовленный законопроект был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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