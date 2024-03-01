https://ria.ru/20240301/mishustin-1930509554.html

Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания

Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания - РИА Новости, 01.03.2024

Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания

Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:35

2024-03-01T15:35

2024-03-01T15:44

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."В целом надо продолжать формирование долгосрочных факторов развития страны, о чем вчера подробно говорил президент. Конечно, повышение реальных доходов наших людей - это один из обязательных элементов всей работы", - сказал Мишустин.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, михаил мишустин, россия