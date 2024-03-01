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Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания
Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:35
2024-03-01T15:35
2024-03-01T15:44
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."В целом надо продолжать формирование долгосрочных факторов развития страны, о чем вчера подробно говорил президент. Конечно, повышение реальных доходов наших людей - это один из обязательных элементов всей работы", - сказал Мишустин.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, михаил мишустин, россия
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания
Мишустин: рост доходов россиян — важный элемент работы по реализации послания