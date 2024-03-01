Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 01.03.2024 (обновлено: 15:44 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/mishustin-1930509554.html
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания
Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:35
2024-03-01T15:44
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_0:444:2852:2048_1920x0_80_0_0_1298b5f55bc1aafb492b03e238f9e0b6.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."В целом надо продолжать формирование долгосрочных факторов развития страны, о чем вчера подробно говорил президент. Конечно, повышение реальных доходов наших людей - это один из обязательных элементов всей работы", - сказал Мишустин.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_588a0c54074502bc134458b2d136964e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, михаил мишустин, россия
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин назвал важный приоритет в работе по реализации послания

Мишустин: рост доходов россиян — важный элемент работы по реализации послания

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Повышение реальных доходов россиян является одним из обязательных элементов работы по реализации послания президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
«
"В целом надо продолжать формирование долгосрочных факторов развития страны, о чем вчера подробно говорил президент. Конечно, повышение реальных доходов наших людей - это один из обязательных элементов всей работы", - сказал Мишустин.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала