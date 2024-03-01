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В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов

В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов - РИА Новости, 01.03.2024

В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:16

2024-03-01T14:16

2024-03-01T14:33

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джанет йеллен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов. При этом, как признала министр, в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

сша

россия

европа

америка

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