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В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов
В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов - РИА Новости, 01.03.2024
В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:16
2024-03-01T14:16
2024-03-01T14:33
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов. При этом, как признала министр, в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов
Глава Минфин США: страна продолжает искать пути использования российских активов