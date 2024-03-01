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В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов - РИА Новости, 01.03.2024
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14:16 01.03.2024 (обновлено: 14:33 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/minfin-1930484343.html
В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов
В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов - РИА Новости, 01.03.2024
В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:16
2024-03-01T14:33
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джанет йеллен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов. При этом, как признала министр, в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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сша, россия, экономика, европа, америка, джанет йеллен, евросоюз, еврокомиссия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
США, Россия, Экономика, Европа, Америка, Джанет Йеллен, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
В США заявили, что продолжают искать пути использования российских активов

Глава Минфин США: страна продолжает искать пути использования российских активов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Америка и ее союзники продолжают искать способы использования замороженных российских активов.
При этом, как признала министр, в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
СШАРоссияЭкономикаЕвропаАмерикаДжанет ЙелленЕвросоюзЕврокомиссияМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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