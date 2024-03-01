https://ria.ru/20240301/medvedev-1930492496.html

Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений

Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений - РИА Новости, 01.03.2024

Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений

Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:49

2024-03-01T14:49

2024-03-01T15:14

дмитрий медведев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_9c9664c0cd551bac92ea723b579997cd.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения, видеозапись опубликована на странице Медведева в VK."Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы. Во всяком случае, все это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", - сказал Медведев.Он отметил, что ждет от всех участников рабочей группы конкретных результатов. По его словам, для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры."Включая, как мы с вами и говорили до этого, контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах, являющихся ключевыми по этому вопросу", - пояснил Медведев.

https://ria.ru/20240301/medvedev-1930493104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия