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Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений - РИА Новости, 01.03.2024
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14:49 01.03.2024 (обновлено: 15:14 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/medvedev-1930492496.html
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений
Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:49
2024-03-01T15:14
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения, видеозапись опубликована на странице Медведева в VK."Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы. Во всяком случае, все это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", - сказал Медведев.Он отметил, что ждет от всех участников рабочей группы конкретных результатов. По его словам, для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры."Включая, как мы с вами и говорили до этого, контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах, являющихся ключевыми по этому вопросу", - пояснил Медведев.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений

Медведев: надо сократить непроизводительные расходы при производстве вооружения

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения, видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.
"Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы. Во всяком случае, все это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", - сказал Медведев.
Он отметил, что ждет от всех участников рабочей группы конкретных результатов. По его словам, для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры.
"Включая, как мы с вами и говорили до этого, контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах, являющихся ключевыми по этому вопросу", - пояснил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения
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