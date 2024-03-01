https://ria.ru/20240301/medvedev-1930492496.html
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений
Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:49
2024-03-01T14:49
2024-03-01T15:14
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения, видеозапись опубликована на странице Медведева в VK."Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы. Во всяком случае, все это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", - сказал Медведев.Он отметил, что ждет от всех участников рабочей группы конкретных результатов. По его словам, для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры."Включая, как мы с вами и говорили до этого, контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах, являющихся ключевыми по этому вопросу", - пояснил Медведев.
https://ria.ru/20240301/medvedev-1930493104.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
Медведев призвал проанализировать расходы на производство вооружений
Медведев: надо сократить непроизводительные расходы при производстве вооружения
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Необходимо проанализировать совокупность и структуру расходов на производство вооружений в России, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы, заявил
заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения, видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.
"Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы. Во всяком случае, все это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", - сказал Медведев.
Он отметил, что ждет от всех участников рабочей группы конкретных результатов. По его словам, для решения поставленных задач будут приняты все необходимые меры.
"Включая, как мы с вами и говорили до этого, контрольные выезды на предприятия и соответствующую аналитическую работу, которая должна вестись в ведомствах, являющихся ключевыми по этому вопросу", - пояснил Медведев.
Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения