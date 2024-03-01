Рейтинг@Mail.ru
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/mali-1930444373.html
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп - РИА Новости, 01.03.2024
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп
Малийское государство контролирует всю свою территорию, и сейчас армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки, заявил в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:11
2024-03-01T12:11
в мире
мали
абдулай диоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929965525_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_178ce1e77286694b97f6ff1cdc5f73a7.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Малийское государство контролирует всю свою территорию, и сейчас армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Сегодня малийское государство контролирует всю свою национальную территорию, ни один уголок или часть нашей территории не находится под контролем иностранных сил или вооруженных группировок", - подчеркнул он. Однако, подчеркнул министр, ряд террористических группировок до сих пор активны. "Но сегодня армия ведет наступление и не готова уступить место какой-либо группировке, чтобы та могла навязывать свой порядок", - отметил Диоп. При этом он указал на то, что необходимо продолжать меры по достижению мира и национального примирения. "Эти меры осуществляются", - добавил он. В январе издание Maliactu сообщало, что президент переходного периода Мали Ассими Гоита объявил о создании комитета по национальному примирению. Решение было принято всего через несколько дней после того, как власти Мали объявили о прекращении действия подписанного в 2015 году так называемого Алжирского соглашения с группами повстанцев-туарегов. В новый комитет войдут представители переходного правительства, гражданского общества, вооруженных группировок, которые подписали Алжирское соглашение, и международные партнеры. Его целью будет организация диалога между бывшими сторонами Алжирского соглашения с тем, чтобы найти политическое решение национального кризиса. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации.
https://ria.ru/20240301/mali-1930393746.html
https://ria.ru/20240301/aes-1930397192.html
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929965525_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_dfea1d1641478bcd161e6a179e2c9adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, абдулай диоп
В мире, Мали, Абдулай Диоп
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп

Замглавы МИД Мали заявил. что армия контролирует всю территорию страны

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп перед началом встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп перед началом встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп перед началом встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Малийское государство контролирует всю свою территорию, и сейчас армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Сегодня малийское государство контролирует всю свою национальную территорию, ни один уголок или часть нашей территории не находится под контролем иностранных сил или вооруженных группировок", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-подходе по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией
Вчера, 08:20
Однако, подчеркнул министр, ряд террористических группировок до сих пор активны.
«
"Но сегодня армия ведет наступление и не готова уступить место какой-либо группировке, чтобы та могла навязывать свой порядок", - отметил Диоп.
При этом он указал на то, что необходимо продолжать меры по достижению мира и национального примирения.
"Эти меры осуществляются", - добавил он.
В январе издание Maliactu сообщало, что президент переходного периода Мали Ассими Гоита объявил о создании комитета по национальному примирению. Решение было принято всего через несколько дней после того, как власти Мали объявили о прекращении действия подписанного в 2015 году так называемого Алжирского соглашения с группами повстанцев-туарегов. В новый комитет войдут представители переходного правительства, гражданского общества, вооруженных группировок, которые подписали Алжирское соглашение, и международные партнеры. Его целью будет организация диалога между бывшими сторонами Алжирского соглашения с тем, чтобы найти политическое решение национального кризиса.
Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации.
Мали - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС
Вчера, 09:11
 
В миреМалиАбдулай Диоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала