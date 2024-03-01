https://ria.ru/20240301/mali-1930444373.html
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп - РИА Новости, 01.03.2024
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп
Малийское государство контролирует всю свою территорию, и сейчас армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки, заявил в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:11
2024-03-01T12:11
2024-03-01T12:11
в мире
мали
абдулай диоп
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Малийское государство контролирует всю свою территорию, и сейчас армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Сегодня малийское государство контролирует всю свою национальную территорию, ни один уголок или часть нашей территории не находится под контролем иностранных сил или вооруженных группировок", - подчеркнул он. Однако, подчеркнул министр, ряд террористических группировок до сих пор активны. "Но сегодня армия ведет наступление и не готова уступить место какой-либо группировке, чтобы та могла навязывать свой порядок", - отметил Диоп. При этом он указал на то, что необходимо продолжать меры по достижению мира и национального примирения. "Эти меры осуществляются", - добавил он. В январе издание Maliactu сообщало, что президент переходного периода Мали Ассими Гоита объявил о создании комитета по национальному примирению. Решение было принято всего через несколько дней после того, как власти Мали объявили о прекращении действия подписанного в 2015 году так называемого Алжирского соглашения с группами повстанцев-туарегов. В новый комитет войдут представители переходного правительства, гражданского общества, вооруженных группировок, которые подписали Алжирское соглашение, и международные партнеры. Его целью будет организация диалога между бывшими сторонами Алжирского соглашения с тем, чтобы найти политическое решение национального кризиса. Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации.
https://ria.ru/20240301/mali-1930393746.html
https://ria.ru/20240301/aes-1930397192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, абдулай диоп
В мире, Мали, Абдулай Диоп
Мали контролирует всю свою территорию, заявил глава МИД Диоп
Замглавы МИД Мали заявил. что армия контролирует всю территорию страны
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Малийское государство контролирует всю свою территорию, и сейчас армия ведет наступление на оставшиеся террористические и сепаратистские группировки, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Сегодня малийское государство контролирует всю свою национальную территорию, ни один уголок или часть нашей территории не находится под контролем иностранных сил или вооруженных группировок", - подчеркнул он.
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Однако, подчеркнул министр, ряд террористических группировок до сих пор активны.
«
"Но сегодня армия ведет наступление и не готова уступить место какой-либо группировке, чтобы та могла навязывать свой порядок", - отметил Диоп.
При этом он указал на то, что необходимо продолжать меры по достижению мира и национального примирения.
"Эти меры осуществляются", - добавил он.
В январе издание Maliactu сообщало, что президент переходного периода Мали Ассими Гоита объявил о создании комитета по национальному примирению. Решение было принято всего через несколько дней после того, как власти Мали объявили о прекращении действия подписанного в 2015 году так называемого Алжирского соглашения с группами повстанцев-туарегов. В новый комитет войдут представители переходного правительства, гражданского общества, вооруженных группировок, которые подписали Алжирское соглашение, и международные партнеры. Его целью будет организация диалога между бывшими сторонами Алжирского соглашения с тем, чтобы найти политическое решение национального кризиса.
Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули джихадистские и сепаратистские мятежи. Более десяти лет ожесточенных столкновений в стране привели к ощутимым последствиям, в том числе массовому вынужденному переселению и катастрофической гуманитарной ситуации.
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