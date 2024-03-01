https://ria.ru/20240301/mali-1930403017.html
Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых
Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых - РИА Новости, 01.03.2024
Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых
Мали рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, у Бамако высокий потенциал в этом направлении, заявил... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:52
2024-03-01T09:52
2024-03-01T09:52
в мире
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бамако
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абдулай диоп
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, у Бамако высокий потенциал в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Я должен отметить, что в Мали уже работают российские компании, а Мали — это превосходная страна в сфере горнодобывающей промышленности, с большим количеством полезных ископаемых, начиная с золота, где мы находимся на третьем месте среди африканских производителей. Есть и другие полезные ископаемые, которые еще не разрабатывались. Итак, по всему этому вопросу мы хотели бы иметь более прочное партнерство с Россией, чтобы также извлечь выгоду из ее опыта и знаний", - отметил министр. Глава МИД Мали добавил, что Бамако намерено двигаться к сотрудничеству в горнодобывающей сфере, в которой и Россия, и Мали "останутся в выигрыше". "Наша цель состоит в том, чтобы добиться более высокой добавленной стоимости на сырье ради малийцев", - заключил он. Ранее глава МИД Мали сообщил РИА Новости, что переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой стадии".
https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html
https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, бамако, россия, абдулай диоп
В мире, Мали, Бамако, Россия, Абдулай Диоп
Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых
Мали рассчитывает на тесное сотрудничество с РФ в добыче полезных ископаемых
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, у Бамако высокий потенциал в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Я должен отметить, что в Мали уже работают российские компании, а Мали — это превосходная страна в сфере горнодобывающей промышленности, с большим количеством полезных ископаемых, начиная с золота, где мы находимся на третьем месте среди африканских производителей. Есть и другие полезные ископаемые, которые еще не разрабатывались. Итак, по всему этому вопросу мы хотели бы иметь более прочное партнерство с Россией, чтобы также извлечь выгоду из ее опыта и знаний", - отметил министр.
России предложили завоевать Африку
Глава МИД Мали добавил, что Бамако намерено двигаться к сотрудничеству в горнодобывающей сфере, в которой и Россия, и Мали "останутся в выигрыше".
"Наша цель состоит в том, чтобы добиться более высокой добавленной стоимости на сырье ради малийцев", - заключил он.
Ранее глава МИД Мали сообщил РИА Новости, что переговоры Москвы
и Бамако
по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой стадии".
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