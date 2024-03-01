https://ria.ru/20240301/mali-1930403017.html

Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых

Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых - РИА Новости, 01.03.2024

Мали рассчитывает на сотрудничество с Россией в добыче полезных ископаемых

Мали рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, у Бамако высокий потенциал в этом направлении, заявил... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:52

2024-03-01T09:52

2024-03-01T09:52

в мире

мали

бамако

россия

абдулай диоп

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мали рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, у Бамако высокий потенциал в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Я должен отметить, что в Мали уже работают российские компании, а Мали — это превосходная страна в сфере горнодобывающей промышленности, с большим количеством полезных ископаемых, начиная с золота, где мы находимся на третьем месте среди африканских производителей. Есть и другие полезные ископаемые, которые еще не разрабатывались. Итак, по всему этому вопросу мы хотели бы иметь более прочное партнерство с Россией, чтобы также извлечь выгоду из ее опыта и знаний", - отметил министр. Глава МИД Мали добавил, что Бамако намерено двигаться к сотрудничеству в горнодобывающей сфере, в которой и Россия, и Мали "останутся в выигрыше". "Наша цель состоит в том, чтобы добиться более высокой добавленной стоимости на сырье ради малийцев", - заключил он. Ранее глава МИД Мали сообщил РИА Новости, что переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой стадии".

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мали, бамако, россия, абдулай диоп