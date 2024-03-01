https://ria.ru/20240301/mali-1930394687.html

Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали

Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали - РИА Новости, 01.03.2024

Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали

Российские предприниматели могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:38

2024-03-01T08:38

2024-03-01T11:04

мали

нигер

буркина-фасо

абдулай диоп

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские предприниматели могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Со следующей недели в Мали приедет ряд российских партнеров", - рассказал министр. Он добавил, что российские бизнесмены не в первый раз посещают Мали. "Делегации из России регулярно приезжают в Мали", - отметил он. Ранее в январе Мали объявил о решении выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). О решении также объявили власти Нигера и Буркина-Фасо. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html

мали

нигер

буркина-фасо

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мали, нигер, буркина-фасо, абдулай диоп, экономика