Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали
Делегация российских предпринимателей приедет в Мали на следующей неделе
© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские предприниматели могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Со следующей недели в Мали приедет ряд российских партнеров", - рассказал министр.
Он добавил, что российские бизнесмены не в первый раз посещают Мали.
"Делегации из России регулярно приезжают в Мали", - отметил он.
Ранее в январе Мали объявил о решении выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). О решении также объявили власти Нигера и Буркина-Фасо. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы.