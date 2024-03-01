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Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали - РИА Новости, 01.03.2024
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08:38 01.03.2024 (обновлено: 11:04 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/mali-1930394687.html
Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали
Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали - РИА Новости, 01.03.2024
Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали
Российские предприниматели могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:38
2024-03-01T11:04
мали
нигер
буркина-фасо
абдулай диоп
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские предприниматели могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Со следующей недели в Мали приедет ряд российских партнеров", - рассказал министр. Он добавил, что российские бизнесмены не в первый раз посещают Мали. "Делегации из России регулярно приезжают в Мали", - отметил он. Ранее в январе Мали объявил о решении выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). О решении также объявили власти Нигера и Буркина-Фасо. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы.
https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html
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мали, нигер, буркина-фасо, абдулай диоп, экономика
Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Абдулай Диоп, Экономика
Российские предприниматели на следующей неделе приедут в Мали

Делегация российских предпринимателей приедет в Мали на следующей неделе

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские предприниматели могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Со следующей недели в Мали приедет ряд российских партнеров", - рассказал министр.
Он добавил, что российские бизнесмены не в первый раз посещают Мали.
"Делегации из России регулярно приезжают в Мали", - отметил он.
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Ранее в январе Мали объявил о решении выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). О решении также объявили власти Нигера и Буркина-Фасо. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы.
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