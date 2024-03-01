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Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией - РИА Новости, 01.03.2024
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08:20 01.03.2024
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Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией
Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией - РИА Новости, 01.03.2024
Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией
Глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости выразил надежду повысить экономическое и торговое сотрудничество с РФ до уровня политических отношений и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:20
2024-03-01T08:20
россия
мали
москва
абдулай диоп
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости выразил надежду повысить экономическое и торговое сотрудничество с РФ до уровня политических отношений и отношений в военной сфере и сфере безопасности. "Это правда, сегодня наша цель состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня хороших политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности", - заявил посещающий Москву с визитом министр, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях. По его словам, страна хочет укрепления партнерства с РФ, чтобы перейти к выигрышному для обеих стран сотрудничеству.
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Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией

Мали надеется повысить экономические отношения с Россией до уровня политических

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-подходе по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-подходе по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-подходе по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости выразил надежду повысить экономическое и торговое сотрудничество с РФ до уровня политических отношений и отношений в военной сфере и сфере безопасности.
"Это правда, сегодня наша цель состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня хороших политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности", - заявил посещающий Москву с визитом министр, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях.
По его словам, страна хочет укрепления партнерства с РФ, чтобы перейти к выигрышному для обеих стран сотрудничеству.
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