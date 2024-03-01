https://ria.ru/20240301/mali-1930393746.html

Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией

Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией - РИА Новости, 01.03.2024

Мали надеется улучшить экономические отношения с Россией

Глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости выразил надежду повысить экономическое и торговое сотрудничество с РФ до уровня политических отношений и... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:20

2024-03-01T08:20

2024-03-01T08:20

россия

мали

москва

абдулай диоп

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп в интервью РИА Новости выразил надежду повысить экономическое и торговое сотрудничество с РФ до уровня политических отношений и отношений в военной сфере и сфере безопасности. "Это правда, сегодня наша цель состоит в том, чтобы повысить экономическое и торговое сотрудничество до уровня хороших политических отношений, а также до уровня сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности", - заявил посещающий Москву с визитом министр, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях. По его словам, страна хочет укрепления партнерства с РФ, чтобы перейти к выигрышному для обеих стран сотрудничеству.

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россия

мали

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мали, москва, абдулай диоп, в мире