https://ria.ru/20240301/makron-1930585027.html

СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине

СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий, сообщает издание Figaro. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:33

2024-03-01T19:33

2024-03-01T19:33

специальная военная операция на украине

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украина

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий, сообщает издание Figaro. По информации газеты, Макрон, который "оказался в изоляции" после своих слов об отправке военных на Украину, хочет обсудить этот вопрос с представителями французских политических сил. "Президент (Макрон) 7 марта... примет лидеров партий, представленных в парламенте,.. (чтобы обсудить) ситуацию на Украине", - приводит издание слова из заявления Елисейского дворца. Отмечается, что аналогичная встреча последний раз проходила в октябре прошлого года после эскалации палестино-израильского конфликта. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон