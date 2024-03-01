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СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/makron-1930585027.html
СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине
СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий, сообщает издание Figaro. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:33
2024-03-01T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий, сообщает издание Figaro. По информации газеты, Макрон, который "оказался в изоляции" после своих слов об отправке военных на Украину, хочет обсудить этот вопрос с представителями французских политических сил. "Президент (Макрон) 7 марта... примет лидеров партий, представленных в парламенте,.. (чтобы обсудить) ситуацию на Украине", - приводит издание слова из заявления Елисейского дворца. Отмечается, что аналогичная встреча последний раз проходила в октябре прошлого года после эскалации палестино-израильского конфликта. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон
СМИ: Макрон в четверг обсудит с лидерами партий ситуацию на Украине

Figaro: Макрон 7 марта обсудит Украину с лидерами парламентских партий

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий, сообщает издание Figaro.
По информации газеты, Макрон, который "оказался в изоляции" после своих слов об отправке военных на Украину, хочет обсудить этот вопрос с представителями французских политических сил.
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"Президент (Макрон) 7 марта... примет лидеров партий, представленных в парламенте,.. (чтобы обсудить) ситуацию на Украине", - приводит издание слова из заявления Елисейского дворца. Отмечается, что аналогичная встреча последний раз проходила в октябре прошлого года после эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
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