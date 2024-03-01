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В элитном районе Лондона вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2024
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08:49 01.03.2024 (обновлено: 09:28 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/london-1930395341.html
В элитном районе Лондона вспыхнул пожар
В элитном районе Лондона вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2024
В элитном районе Лондона вспыхнул пожар
По меньшей мере одиннадцать человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:49
2024-03-01T09:28
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон, сообщила пожарная служба британской столицы в социальной сети X. "В общей сложности около 130 жителей были эвакуированы из здания в Южном Кенсингтоне... Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы", - говорится в сообщении службы. Как сообщается, к тушению возгорания в пятиэтажном здании были привлечены 15 пожарных машин и около 100 пожарных. По словам начальника пожарной части, пожар начался на нижнем этаже и потом поднялся наверх, охватив крышу дома. По данным службы, пожарные использовали лестницы для спасения из горящего дома по меньшей мере пяти человек.
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лондон, в мире
Лондон, В мире
В элитном районе Лондона вспыхнул пожар

При пожаре в элитном районе Лондона госпитализировали более десяти человек

© Фото : London Fire Brigade/XМесто пожара в жилом доме в Лондоне. 1 марта 2024
Место пожара в жилом доме в Лондоне. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : London Fire Brigade/X
Место пожара в жилом доме в Лондоне. 1 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон, сообщила пожарная служба британской столицы в социальной сети X.
"В общей сложности около 130 жителей были эвакуированы из здания в Южном Кенсингтоне... Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы", - говорится в сообщении службы.
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Как сообщается, к тушению возгорания в пятиэтажном здании были привлечены 15 пожарных машин и около 100 пожарных. По словам начальника пожарной части, пожар начался на нижнем этаже и потом поднялся наверх, охватив крышу дома.
По данным службы, пожарные использовали лестницы для спасения из горящего дома по меньшей мере пяти человек.
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