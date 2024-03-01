https://ria.ru/20240301/london-1930395341.html

В элитном районе Лондона вспыхнул пожар

В элитном районе Лондона вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2024

В элитном районе Лондона вспыхнул пожар

По меньшей мере одиннадцать человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:49

2024-03-01T08:49

2024-03-01T09:28

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек госпитализированы в результате пожара, начавшегося в одном из жилых домов в элитном районе Лондона Южный Кенсингтон, сообщила пожарная служба британской столицы в социальной сети X. "В общей сложности около 130 жителей были эвакуированы из здания в Южном Кенсингтоне... Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они были госпитализированы", - говорится в сообщении службы. Как сообщается, к тушению возгорания в пятиэтажном здании были привлечены 15 пожарных машин и около 100 пожарных. По словам начальника пожарной части, пожар начался на нижнем этаже и потом поднялся наверх, охватив крышу дома. По данным службы, пожарные использовали лестницы для спасения из горящего дома по меньшей мере пяти человек.

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929311353.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лондон, в мире