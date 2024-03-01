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ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка уже в начале года - РИА Новости, 01.03.2024
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17:06 01.03.2024 (обновлено: 17:16 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/litsenziya-1930543803.html
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка уже в начале года
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка уже в начале года - РИА Новости, 01.03.2024
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка уже в начале года
Второй отзыв лицензии у банков в РФ в начале года не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора, заявил журналистам первый зампред Банка... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:06
2024-03-01T17:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий тулин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Второй отзыв лицензии у банков в РФ в начале года не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора, заявил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи ЦБ с банкирами, организованный АБР."Нет", - сказал он в ответ на вопрос, не означают ли отзывы лицензий начало расчистки сектора."Это точечная (мера - ред.). Так получилось. Полтора года мы не отзывали не потому, что у нас был какой-то мораторий… Никто поводов не давал", - добавил он.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), дмитрий тулин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дмитрий Тулин
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка уже в начале года

Центробанк: второй отзыв лицензии у банка не означает начало расчистки сектора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Второй отзыв лицензии у банков в РФ в начале года не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора, заявил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи ЦБ с банкирами, организованный АБР.
"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, не означают ли отзывы лицензий начало расчистки сектора.
"Это точечная (мера - ред.). Так получилось. Полтора года мы не отзывали не потому, что у нас был какой-то мораторий… Никто поводов не давал", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий Тулин
 
 
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