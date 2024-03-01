https://ria.ru/20240301/lavrov-1930541181.html

Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось

Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:56

2024-03-01T16:56

2024-03-01T17:08

украина

в мире

россия

нато

сергей лавров

остин

ллойд остин

европа

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России."У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Оказывается, по открытому, двусмысленному выражению господина Остина все совсем наоборот", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье."У нас таких планов нет и быть не может, а вот у американцев - да. Потому что они чувствуют, как Европа от них уплывает. Пока, вернее, Европа просто является главым пострадавшим, жертвой в политике по затаскиванию Украины в НАТО", - добавил министр.

https://ria.ru/20240301/ostin-1930391342.html

украина

россия

остин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, россия, нато, сергей лавров, остин, ллойд остин, европа, министерство обороны сша