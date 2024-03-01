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Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось - РИА Новости, 01.03.2024
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16:56 01.03.2024 (обновлено: 17:08 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930541181.html
Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось
Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:56
2024-03-01T17:08
украина
в мире
россия
нато
сергей лавров
остин
ллойд остин
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России."У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Оказывается, по открытому, двусмысленному выражению господина Остина все совсем наоборот", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье."У нас таких планов нет и быть не может, а вот у американцев - да. Потому что они чувствуют, как Европа от них уплывает. Пока, вернее, Европа просто является главым пострадавшим, жертвой в политике по затаскиванию Украины в НАТО", - добавил министр.
https://ria.ru/20240301/ostin-1930391342.html
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украина, в мире, россия, нато, сергей лавров, остин, ллойд остин, европа, министерство обороны сша
Украина, В мире, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Остин, Ллойд Остин, Европа, Министерство обороны США
Лавров прокомментировал заявление Остина: это у него по Фрейду вырвалось

Лавров ответил на слова Остина о войне с НАТО: это у него по Фрейду вырвалось

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
«
"У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Оказывается, по открытому, двусмысленному выражению господина Остина все совсем наоборот", - сказал Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.
"У нас таких планов нет и быть не может, а вот у американцев - да. Потому что они чувствуют, как Европа от них уплывает. Пока, вернее, Европа просто является главым пострадавшим, жертвой в политике по затаскиванию Украины в НАТО", - добавил министр.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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УкраинаВ миреРоссияНАТОСергей ЛавровОстинЛлойд ОстинЕвропаМинистерство обороны США
 
 
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