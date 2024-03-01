https://ria.ru/20240301/lavrov-1930509781.html

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран

Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе переговоров подтвердили необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:36

2024-03-01T15:36

2024-03-01T15:43

азербайджан

россия

москва

сергей лавров

в мире

джейхун байрамов

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе переговоров подтвердили необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, заявили в МИД РФ."Подтверждена необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годах. Акцентирована приверженность продолжению совместной работы в рамках различных многосторонних форматов, включая "Каспийскую пятерку" и Консультативную региональную платформу "3+3", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506966.html

азербайджан

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, россия, москва, сергей лавров, в мире, джейхун байрамов