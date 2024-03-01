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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 01.03.2024
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15:36 01.03.2024 (обновлено: 15:43 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930509781.html
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран
Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе переговоров подтвердили необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:36
2024-03-01T15:43
азербайджан
россия
москва
сергей лавров
в мире
джейхун байрамов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе переговоров подтвердили необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, заявили в МИД РФ."Подтверждена необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годах. Акцентирована приверженность продолжению совместной работы в рамках различных многосторонних форматов, включая "Каспийскую пятерку" и Консультативную региональную платформу "3+3", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506966.html
азербайджан
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азербайджан, россия, москва, сергей лавров, в мире, джейхун байрамов
Азербайджан, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире, Джейхун Байрамов
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения двух стран

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили перспективны развития отношений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе переговоров подтвердили необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, заявили в МИД РФ.
"Подтверждена необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годах. Акцентирована приверженность продолжению совместной работы в рамках различных многосторонних форматов, включая "Каспийскую пятерку" и Консультативную региональную платформу "3+3", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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АзербайджанРоссияМоскваСергей ЛавровВ миреДжейхун Байрамов
 
 
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