https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506966.html
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:27
2024-03-01T15:27
2024-03-01T15:27
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АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости. Лавров вышел после встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и несколько минут на ходу поговорил с Педерсеном в коридоре. Ранее он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240227/lavrov-1929803548.html
https://ria.ru/20240301/peregovory-1930493871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), россия, сирия, джейхун байрамов, гейр педерсен, сергей лавров, оон
В мире, Анталья (провинция), Россия, Сирия, Джейхун Байрамов, Гейр Педерсен, Сергей Лавров, ООН
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН
Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генсека ООН Педерсеном в Анталье