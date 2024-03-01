https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506966.html

Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН

Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:27

2024-03-01T15:27

2024-03-01T15:27

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гейр педерсен

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АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости. Лавров вышел после встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и несколько минут на ходу поговорил с Педерсеном в коридоре. Ранее он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.

https://ria.ru/20240227/lavrov-1929803548.html

https://ria.ru/20240301/peregovory-1930493871.html

анталья (провинция)

россия

сирия

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Дарья Буймова

в мире, анталья (провинция), россия, сирия, джейхун байрамов, гейр педерсен, сергей лавров, оон