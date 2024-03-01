Рейтинг@Mail.ru
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506966.html
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:27
2024-03-01T15:27
в мире
анталья (провинция)
россия
сирия
джейхун байрамов
гейр педерсен
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости. Лавров вышел после встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и несколько минут на ходу поговорил с Педерсеном в коридоре. Ранее он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240227/lavrov-1929803548.html
https://ria.ru/20240301/peregovory-1930493871.html
анталья (провинция)
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анталья (провинция), россия, сирия, джейхун байрамов, гейр педерсен, сергей лавров, оон
В мире, Анталья (провинция), Россия, Сирия, Джейхун Байрамов, Гейр Педерсен, Сергей Лавров, ООН
Лавров пообщался со спецпосланником генсека ООН

Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генсека ООН Педерсеном в Анталье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости.
Лавров вышел после встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и несколько минут на ходу поговорил с Педерсеном в коридоре.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Лавров прокомментировал обсуждение отправки европейских войск на Украину
27 февраля, 15:39
Ранее он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 14:52
 
В миреАнталья (провинция)РоссияСирияДжейхун БайрамовГейр ПедерсенСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала