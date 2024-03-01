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Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.03.2024
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16:19 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506883.html
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.03.2024
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:19
2024-03-01T16:19
политика
сергей лавров
россия
анталья (провинция)
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
россия
анталья (провинция)
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Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
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политика, сергей лавров, россия, анталья (провинция), видео
Политика, Сергей Лавров, Россия, Анталья (провинция)
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
2024-03-01T16:19
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Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
 
ПолитикаСергей ЛавровРоссияАнталья (провинция)
 
 
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