https://ria.ru/20240301/lavrov-1930506883.html
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.03.2024
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:19
2024-03-01T16:19
2024-03-01T16:19
политика
сергей лавров
россия
анталья (провинция)
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
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Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
2024-03-01T16:19
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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политика, сергей лавров, россия, анталья (провинция), видео
Политика, Сергей Лавров, Россия, Анталья (провинция)
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
2024-03-01T16:19
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PT66M38S
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.