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Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме - РИА Новости, 01.03.2024
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00:34 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930373821.html
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме 1-2 марта, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:34
2024-03-01T00:34
анталья (провинция)
россия
турция
сергей лавров
хакан фидан
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АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме 1-2 марта, передает корреспондент РИА новости. Как указали ранее в МИД РФ, в ходе визита министр проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудит с ним широкий круг тем, в частности ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании. Кроме того, на полях дипломатического форума у Лаврова запланированы двусторонние встречи с главами МИД Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и королем Эсватини. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
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анталья (провинция), россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, в мире
Анталья (провинция), Россия, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме 1-2 марта, передает корреспондент РИА новости.
Как указали ранее в МИД РФ, в ходе визита министр проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудит с ним широкий круг тем, в частности ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании.
Кроме того, на полях дипломатического форума у Лаврова запланированы двусторонние встречи с главами МИД Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и королем Эсватини.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Анталья (провинция)РоссияТурцияСергей ЛавровХакан ФиданВ мире
 
 
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