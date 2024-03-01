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Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме 1-2 марта, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:34
2024-03-01T00:34
2024-03-01T00:34
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АНТАЛЬЯ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме 1-2 марта, передает корреспондент РИА новости. Как указали ранее в МИД РФ, в ходе визита министр проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудит с ним широкий круг тем, в частности ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании. Кроме того, на полях дипломатического форума у Лаврова запланированы двусторонние встречи с главами МИД Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и королем Эсватини. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927346796.html
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анталья (провинция), россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, в мире
Анталья (провинция), Россия, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме
Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме