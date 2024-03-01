https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html

В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет

В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет - РИА Новости, 01.03.2024

В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет

Важность России для Латинской Америки растет, страны региона должны увидеть все плюсы от связей с РФ, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:43

2024-03-01T16:43

2024-03-01T16:43

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Важность России для Латинской Америки растет, страны региона должны увидеть все плюсы от связей с РФ, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность поиска новых точек соприкосновения со странами Латинской Америки. "Важность России для латиноамериканского региона с каждым разом все более заметна. Это можно видеть на примере отношений между Боливией и Россией, которые обозначены развитием и взаимной выгодой", - сказал Ламеса. Также рост значимости России для региона можно видеть на примере взаимодействия РФ с Никарагуа, Венесуэлой, Кубой, добавил эксперт. По мнению Ламесы, необходимо, чтобы и другие страны региона могли ясно увидеть выгоду от взаимоотношений с Россией, которые строятся на логике, абсолютно отличной от той, что имеют США и Европа.

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

https://ria.ru/20240221/nadezhda-1928617106.html

россия

латинская америка

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латинская америка, аргентина, в мире