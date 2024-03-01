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В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет - РИА Новости, 01.03.2024
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16:43 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html
В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет
В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет - РИА Новости, 01.03.2024
В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет
Важность России для Латинской Америки растет, страны региона должны увидеть все плюсы от связей с РФ, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:43
2024-03-01T16:43
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Важность России для Латинской Америки растет, страны региона должны увидеть все плюсы от связей с РФ, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность поиска новых точек соприкосновения со странами Латинской Америки. "Важность России для латиноамериканского региона с каждым разом все более заметна. Это можно видеть на примере отношений между Боливией и Россией, которые обозначены развитием и взаимной выгодой", - сказал Ламеса. Также рост значимости России для региона можно видеть на примере взаимодействия РФ с Никарагуа, Венесуэлой, Кубой, добавил эксперт. По мнению Ламесы, необходимо, чтобы и другие страны региона могли ясно увидеть выгоду от взаимоотношений с Россией, которые строятся на логике, абсолютно отличной от той, что имеют США и Европа.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
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россия, латинская америка, аргентина, в мире
Россия, Латинская Америка, Аргентина, В мире
В Аргентине заявили, что важность России для Латинской Америки растет

Аргентинский эксперт призвал Латинскую Америку увидеть плюсы от связей с Россией

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Важность России для Латинской Америки растет, страны региона должны увидеть все плюсы от связей с РФ, сообщил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность поиска новых точек соприкосновения со странами Латинской Америки.
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"Важность России для латиноамериканского региона с каждым разом все более заметна. Это можно видеть на примере отношений между Боливией и Россией, которые обозначены развитием и взаимной выгодой", - сказал Ламеса. Также рост значимости России для региона можно видеть на примере взаимодействия РФ с Никарагуа, Венесуэлой, Кубой, добавил эксперт.
По мнению Ламесы, необходимо, чтобы и другие страны региона могли ясно увидеть выгоду от взаимоотношений с Россией, которые строятся на логике, абсолютно отличной от той, что имеют США и Европа.
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