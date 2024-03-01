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Ракетную опасность в Курске отменили
Ракетную опасность в Курске отменили - РИА Новости, 01.03.2024
Ракетную опасность в Курске отменили
Ракетную опасность в Курске и Курском районе отменили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T04:17
2024-03-01T04:17
2024-03-01T04:17
курск
курский район
происшествия
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ракетную опасность в Курске и Курском районе отменили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее, в четверг в 21.38 (мск), Старовойт объявил о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал жителей укрыться. Затем в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о сбитом над областью украинском беспилотнике. "Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240219/belgorod-1928335055.html
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курск, курский район, происшествия, россия, роман старовойт
Курск, Курский район, Происшествия, Россия, Роман Старовойт
Ракетную опасность в Курске отменили
Губернатор Старовойт: в Курске и Курском районе отменили ракетную опасность