https://ria.ru/20240301/kursk-1930384100.html

Ракетную опасность в Курске отменили

Ракетную опасность в Курске отменили - РИА Новости, 01.03.2024

Ракетную опасность в Курске отменили

Ракетную опасность в Курске и Курском районе отменили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:17

2024-03-01T04:17

2024-03-01T04:17

курск

курский район

происшествия

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ракетную опасность в Курске и Курском районе отменили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее, в четверг в 21.38 (мск), Старовойт объявил о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал жителей укрыться. Затем в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о сбитом над областью украинском беспилотнике. "Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240219/belgorod-1928335055.html

курск

курский район

россия

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курск, курский район, происшествия, россия, роман старовойт